Детские эко-приключения: где в Ленобласти посмотреть на бобров, водопады и даже зубров с малышами до 7 лет

Хочется провести время на природе с ребенком, но отпугивают сложные маршруты и неудобства? Ведущий экскурсовод «Петербург 24» Наталья Серегина поделилась с порталом «Городовой» списком лучших экотроп Ленинградской области, подходящих для семей с детьми до 7 лет.

«Сестрорецкое болото»: удобство и природа

«Экотропа «Сестрорецкое болото» (Курортный район, Сестрорецк) — отличный выбор для прогулок с малышами», — рекомендует Наталья Серегина.

Протяженность: ~2,5 км (кольцевой маршрут). Особенности: деревянный настил почти на всем протяжении — удобно даже для колясок. Также, есть интересные виды на болото, наблюдение за птицами и редкие растения. Наличие информационных стендов о природе делает прогулку еще более познавательной.

«Тропа здоровья» в Токсово: приятное с полезным

«Тропа здоровья» в Токсово (Всеволожский район) предлагает несколько маршрутов от 2 до 30 км. Тут есть из чего выбрать.

Рекомендации для детей: лучше ограничиться короткими отрезками в 2-3 км, чтобы не перегрузить ребенка. Можно совместить прогулку с посещением зубропитомника — это точно понравится детям. Наличие кафе и мест для отдыха — еще один плюс этого маршрута.

«Комаровский берег»: легкость и красота

Экотропа «Комаровский берег» (Курортный район, рядом с Зеленогорском) обладает протяженностью ~2,5 км (можно сократить), так что можно выбрать оптимальную дистанцию.

Особенности: легкая грунтовая дорожка, подходит для колясок. Есть виды на Финский залив, лес с соснами и валунами, информационные стенды о природе. Можно совместить прогулку с посещением пляжа — отличное завершение дня.

Тропа к Саблинским водопадам

Тропа к Саблинским водопадам (Тосненский район) представляет собой ~1,5–2 км (кольцевая прогулка) — не утомительно и очень интересно.

Особенности: два водопада (Саблинский и Тосненский) высотой 2–3 метра — это впечатляет. Каньон реки Тосны со смотровыми площадками и лесная тропа без сложных подъемов (кроме спуска к водопадам) делают прогулку безопасной и увлекательной. Наличие мест для пикника у воды позволит полноценно отдохнуть на природе.

«Школа жизни» в Сиверском: в гармонии с природой

Экотропа «Школа жизни» (пос. Сиверский, Гатчинский район)» имеет протяженность ~1,5 км. Подходит для самых маленьких путешественников.

Особенности: прогулка по смешанному лесу (ели, сосны, березы) — это очень полезно для здоровья. Наличие указателей и инфостендов и скамеек для отдыха делает прогулку удобной и познавательной. Можно совместить с посещением музея «Дачная столица» или пикником у реки Оредеж, чтобы разнообразить досуг.