437 рублей и бесплатный проезд: летом пенсионеры получат дополнительные бонусы

Лето 2025 года принесет приятные новости для многих пенсионеров. Юрист Елена Кузнецова в беседе с Life рассказала, кому и сколько прибавят.

Двойная выплата для пенсионеров старше 80 лет

Пенсионеры старше 80 лет и так получают двойную выплату к страховой пенсии. Это означает, что данное повышение дополнительно увеличит их пенсионные выплаты.

С 1 июня и 1 июля будет произведено повышение пенсий для граждан, которым исполняется 80 лет. Прибавка составит фиксированную сумму, добавляемую к страховой пенсии. Выплата назначается с месяца достижения 80-летнего возраста, а выплачивается со следующего месяца. Обращаться в Социальный фонд России (СФР) для оформления этой прибавки не требуется — перерасчет будет осуществлен автоматически.

Льготный транспорт для дачников

Летом пенсионеры смогут воспользоваться льготным транспортом для поездок на дачи. Эта мера поддержки имеет региональный характер, то есть условия предоставления льгот могут различаться в зависимости от субъекта РФ.

В некоторых регионах вводятся бесплатные автобусные маршруты для пенсионеров, в других — предоставляются значительные скидки на проезд.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Ежегодно, 1 августа, производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем в СФР за предыдущий год. Это означает, что учитывается еще один отработанный год, увеличивающий количество заработанных пенсионных баллов и, соответственно, размер пенсии.

Прибавка работающим пенсионерам в августе

С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам повысят выплаты на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год. Размер прибавки будет индивидуальным для каждого пенсионера, но не превысит максимума в 437,07 рублей.

Индексация пенсий

Важно отметить, что с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Первоначальный размер прибавки был рассчитан исходя из уровня инфляции за прошлый год (7,3%). Однако, в связи с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляции, 1 февраля была проведена дополнительная индексация на 2,2%.

Таким образом, суммарная индексация составила 9,5%. При этом, индексация производилась не от текущего размера пенсии, а от того размера, который пенсионер получал бы, если бы не работал.

Перерасчет доплат к пенсии для бывших летчиков и шахтеров

С 1 августа 2025 года будут скорректированы доплаты к пенсии для бывших летчиков и шахтеров. Эти доплаты пересчитываются четыре раза в год на основе средств, которые работодатели перечисляют за этих сотрудников.

Изменения в социальной доплате к пенсии

СФР сообщил, что с 2026 года социальная доплата к пенсии в ряде регионов России будет устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями фонда. Это связано с изменениями в законе о государственной социальной помощи.

Категория пенсионеров Суть изменения/льготы Размер/условия Срок/дата вступления Особенности и примечания Достигающие 80 лет Двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости +8 728,73 руб. (итого 17 457,46 руб.), +1 314 руб. за уход С месяца достижения возраста, выплата - со следующего Автоматически, без заявлений Работающие пенсионеры Перерасчёт пенсии по итогам страховых взносов за прошлый год До +437,07 руб. (максимум) С 1 августа 2025 года Автоматически, без заявлений Все пенсионеры Индексация страховых пенсий +9,5% (7,3% с января, +2,2% с февраля) Январь–февраль 2025 года От суммы, которую бы получал неработающий пенсионер Бывшие лётчики и шахтёры Корректировка доплат Индивидуально, 4 раза в год В том числе с 1 августа 2025 Из средств, перечисленных работодателями Пенсионеры в регионах Льготный/бесплатный транспорт до дач, скидки на проезд Бесплатно/со скидкой, условия зависят от региона Летний сезон Условия различаются по регионам Все пенсионеры (с 2026 года, пилотно) Социальная доплата к пенсии устанавливается территориальными отделениями фонда По региональным стандартам С 2026 года В ряде регионов, пилотный проект

Лето 2025 года принесет ряд положительных изменений в пенсионной системе. Автоматические перерасчеты, дополнительные выплаты и региональные льготы — все это создает дополнительные возможности для улучшения благосостояния пенсионеров.

Важно следить за обновлениями информации от СФР и органов социальной защиты, чтобы не упустить свои преимущества.