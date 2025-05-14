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Заправляться или пересесть на велосипед: что ждет российских автомобилистов летом

Опубликовано: 14 мая 2025 08:32
бензин, заправка, экономика
Заправляться или пересесть на велосипед: что ждет российских автомобилистов летом
globallookpress/ Maksim Konstantinov; Bulkin Sergey/ NEWS.ru

Почему цены на бензин снова растут и что этому способствует?

Литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 на российских заправках подорожает на 20-70 копеек в июне 2025 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Гульнара Фатхлисламова. Эта новость вызывает беспокойство у многих автомобилистов, которые опасаются роста расходов на топливо.

Стоит разобраться, каковы причины ожидаемого подорожания бензина и какие факторы могут повлиять на цены в дальнейшем.

Прогноз экономиста: базовый и пессимистический сценарии роста цен

«Основываясь на ретроспективном анализе статистических данных и не учитывая действие форс-мажорных обстоятельств, можно с определенной долей вероятности предположить увеличение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на 20-30 копеек в базовом варианте и 50-70 копеек в пессимистическом варианте. Однако сохраняются риски атаки дронов на НПЗ, что может значительно сократить объемы поставок топлива на внутренний рынок и привести к значительному росту цен на бензин», — отметила Фатхлисламова.

Таким образом, рост цен на бензин зависит от многих факторов, включая экономическую ситуацию в стране и геополитические риски.

Почему цены на бензин редко снижаются

По ее словам, бензин относится к товарам с относительно неэластичным спросом, что означает «нечуткость» покупателей к увеличению цены на товар. Фатхлисламова пояснила, что даже значительное увеличение цены на бензин приводит к несущественному сокращению спроса на него.

Экономист заключила, что продавцам товара с относительно неэластичным спросом невыгодно снижать цены, поэтому стоимость бензина крайне редко снижается. Это объясняет, почему цены на бензин практически всегда растут и лишь изредка снижаются на незначительную величину.

Исторические данные: единственное снижение цен на бензин за всю историю наблюдений

За всю историю наблюдений за ценами на топливо с 1997 года, только однажды в 2008 году произошло снижение среднегодовой цены на бензин АИ-92 на 20 копеек, подчеркнула эксперт. Этот факт подтверждает высокую степень неэластичности спроса на бензин и нежелание продавцов снижать цены даже в условиях экономического кризиса.

Динамика цен на АИ-92 и АИ-95

С начала января по конец апреля 2025 года темп прироста средних цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составил около 2%. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль, литр АИ-95 –— на 1 рубль 6 копеек с начала года. Этот небольшой рост цен подтверждает тенденцию к постепенному подорожанию бензина на российских заправках.

Текущая ситуация на АЗС

Сейчас на АЗС литр АИ-92 стоит 56,93 рубля в среднем, АИ-95 — 63,12 рубля. Эти цены являются отправной точкой для прогнозирования дальнейшего роста цен на бензин в июне 2025 года.

Показатель АИ-92 АИ-95
Средняя цена на 12 мая 2025 г. 56,93 рубля/литр 63,12 рубля/литр
Прирост цены с января по апрель 2025 г. +1,00 рубль +1,06 рубля
Темп прироста с начала 2025 года ≈2% ≈2%
Прогноз роста в июне 2025 (базовый сценарий) +0,20–0,30 рубля +0,20–0,30 рубля
Прогноз роста в июне 2025 (пессимистичный сценарий) +0,50–0,70 рубля +0,50–0,70 рубля
Особенности спроса Неэластичный, снижение спроса при росте цен минимально Неэластичный, снижение спроса при росте цен минимально
Историческое снижение цены (с 1997 г.) Зафиксировано 1 раз (2008 г., –0,20 рубля) -

Что делать автомобилистам: советы по экономии топлива и планированию расходов

В условиях роста цен на бензин автомобилистам стоит задуматься об экономии топлива и планировании расходов. Вот несколько советов, которые помогут снизить затраты на бензин:

  • Соблюдать правила дорожного движения и избегать резких ускорений и торможений.
  • Регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его на оптимальном уровне.
  • Использовать кондиционер только при необходимости, так как он увеличивает расход топлива.
  • Избегать пробок и выбирать оптимальные маршруты движения.
  • Регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля и своевременно менять масло и фильтры.
  • Рассмотреть возможность перехода на общественный транспорт или велосипед для коротких поездок.
  • Заправляться на проверенных АЗС и использовать топливные карты для получения скидок и бонусов.

Государство имеет возможность регулировать цены на бензин с помощью различных инструментов, таких как налоги, акцизы и субсидии. Однако слишком сильное вмешательство в рыночные механизмы может привести к дефициту топлива и другим негативным последствиям. Поэтому необходимо найти баланс между поддержкой населения и обеспечением стабильности на рынке топлива.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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