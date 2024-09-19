Лихач сбил женщину с коляской в Сосновом бору: до этого водитель нарушил ПДД 16 раз за год

Днем 18 сентября на Парковой улице в Сосновом Бору произошла авария: водитель Ford Fiesta сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с сыном в коляске. Оба пострадавших — мать и ее годовалый ребенок — были срочно доставлены в больницу. Об этом сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

По словам источника, у женщины диагностированы травмы головы и рук, а у ребенка — травмы головы, лица и перелом шести ребер. Оба сейчас находятся на лечении в центральной медико-санитарной части №38.

За рулем автомобиля находился 63-летний местный житель, который уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения на дороге. В этом году он 16 раз нарушал правила, включая превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и другие нарушения, вплоть до управления автомобилем без техосмотра.