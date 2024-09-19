Городовой / Город / Лихач сбил женщину с коляской в Сосновом бору: до этого водитель нарушил ПДД 16 раз за год
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Лихач сбил женщину с коляской в Сосновом бору: до этого водитель нарушил ПДД 16 раз за год

19 сентября 2024 16:40
Лихач сбил женщину с коляской в Сосновом бору: до этого водитель нарушил ПДД 16 раз за год
Лихач сбил женщину с коляской в Сосновом бору: до этого водитель нарушил ПДД 16 раз за год
Фото Городовой.ру

У мужчины давно пора отобрать права.

Днем 18 сентября на Парковой улице в Сосновом Бору произошла авария: водитель Ford Fiesta сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с сыном в коляске. Оба пострадавших — мать и ее годовалый ребенок — были срочно доставлены в больницу. Об этом сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

По словам источника, у женщины диагностированы травмы головы и рук, а у ребенка — травмы головы, лица и перелом шести ребер. Оба сейчас находятся на лечении в центральной медико-санитарной части №38.

За рулем автомобиля находился 63-летний местный житель, который уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения на дороге. В этом году он 16 раз нарушал правила, включая превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и другие нарушения, вплоть до управления автомобилем без техосмотра.

Новости по теме
«МК»: петербуржец сбил на байке женщину, переходившую зебру «МК»: петербуржец сбил на байке женщину, переходившую зебру 19 сентября 2024 16:40
С 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут индексировать дважды в год С 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут индексировать дважды в год 19 сентября 2024 16:40
Адвокат Олешко: хозяевам собак, напавшим на женщину из Сосново, может грозить уголовная ответственность Адвокат Олешко: хозяевам собак, напавшим на женщину из Сосново, может грозить уголовная ответственность 19 сентября 2024 16:40
Короткие ногти тоже могут смотреться стильно: топ трендовых дизайнов осени 2024 года Короткие ногти тоже могут смотреться стильно: топ трендовых дизайнов осени 2024 года 19 сентября 2024 16:40
Все, что нужно знать об индексации пенсий в 2024 году: понятно и простыми словами Все, что нужно знать об индексации пенсий в 2024 году: понятно и простыми словами 19 сентября 2024 16:40
Автор:
Ксения Беловицкая
Город Происшествие
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».