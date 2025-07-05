Лучше любого описания: что значат наклейки на импортных цитрусовых и фруктах

Кажется, что это просто стикеры для сканирования. Но на деле маленькие наклейки на фруктах и овощах — часть глобальной системы маркировки. За ними скрывается больше информации, чем может показаться на первый взгляд.

Зачем вообще эти наклейки?

Во-первых, они помогают кассирам. Даже если перед вами очевидно яблоко, важно понять его сорт — от этого зависит цена. Скажем, «Грени Смит» и «Фуджи» стоят по-разному.

PLU-коды (от product look up, «поиск товара») стандартизированы Международной федерацией стандартов продукции (IFPS) с 1990-х годов.

Расшифровка кода

Четырёхзначный код, начинающийся с 3 или 4 — традиционно выращенные продукты.

— традиционно выращенные продукты. Пятизначный код, начинающийся с 9 — органические продукты. Например, органический банан будет иметь код 94011 .

— органические продукты. Например, органический банан будет иметь код . Раньше код с 8 означал генетически модифицированные продукты, но эту маркировку отменили, так как ГМО не влияет на цену.

PLU-коды — глобальны: банан под номером 4011 будет бананом 4011 хоть в Канаде, хоть в Германии, хоть в России.

А если съесть наклейку?

По словам Джейн Проктор, вице-президента Канадской ассоциации маркетинга продуктов:

«Они просто пройдут сквозь вас, они не переработаются в вашем организме. Если вы их съедите, не будет абсолютно никакого вреда».

Но всё же лучше удалять — хотя бы потому, что они не разлагаются и не подходят для компоста.

Как сорт получает свой код?

Чтобы у нового сорта фруктов или овощей появился отдельный PLU, его должны продавать минимум три крупных ритейлера (у каждого — не менее 25 магазинов). Также нужно оплатить заявку: $1000 для членов IFPS и $2000 для остальных. Комитет IFPS рассматривает заявки четыре раза в год — в январе, июле, октябре и ноябре.

Почему стикеры бывают такими разными?

На самом деле, стандартам подчиняются только цифры и шрифт. Всё остальное — на усмотрение производителя. Поэтому некоторые стикеры оформлены креативно и даже становятся объектами коллекционирования.