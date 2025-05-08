Мат в законе: станет ли дороже нецензурная брань и кто понесет ответственность за сквернословие артистов

В России могут резко вырасти штрафы за мат в общественных местах и сети.

В Государственной Думе могут рассмотреть предложение об значительном увеличении штрафов за использование мата в общественных местах и в интернете. Депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил, что инициатива может быть рассмотрена на межфракционной думской комиссии в весеннюю сессию.

Целью предлагаемых мер является защита граждан от нецензурной брани и восстановление уважения к русскому языку и общественным нормам.

Цель инициативы: защита граждан, а не только наказание нарушителей

В беседе с РИА Новости, Александр Аксененко подчеркнул, что главная идея инициативы — не просто увеличение штрафов, а защита граждан, которые становятся «жертвами чужих нарушений». Штраф в данном случае — это заградительная мера, которая должна пресекать нарушение.

По его словам, нынешнее законодательство не дает возможности оградить от нецензурной брани маму с ребенком в кафе или на детской площадке, и пока грубиян не начнет драку, никакого воздействия на него оказать невозможно. Цель — создать более комфортную и безопасную среду для всех граждан, независимо от их желания или нежелания слушать нецензурную брань.

Мат как норма жизни: угроза для русского языка и культуры

Аксененко отметил, что мат становится нормой жизни, заменяя обычные связки в предложениях и используясь вместо всех подряд слов и выражений.

«Многие стали доказывать, что «обеднеет язык», что «задета культурная составляющая». Но, простите, русский язык — самый богатый и разнообразный в мире, и «беднеет» он как раз в тех ситуациях, когда молодежь повсеместно заменяет уже 80% своей повседневной разговорной речи на 5-10 слов в разных формах. О какой культуре здесь речь?» — отметил депутат.

По его мнению, там, где кто-то «защищает свое право говорить матом», он же нарушает права других людей находиться в общественных местах, свободных от нецензурной брани. Сохранение русского языка и культуры — важная задача, и борьба с матом — один из способов достижения этой цели.

Увеличение штрафов и ответственность организаторов массовых мероприятий

Инициатива предполагает увеличение штрафов за мат до 10 и 20 тысяч рублей для физических лиц и соответствующее увеличение в разы для юридических лиц.

Кроме того, предлагается устранить пробел в законодательстве, когда организаторы массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, использующих нецензурную лексику. Это позволит привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов, которые должны следить за соблюдением общественных норм и уважением к зрителям.

Такой подход позволит создать более эффективную систему контроля за использованием мата в общественных местах и на массовых мероприятиях.

Существующее законодательство

В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 «Мелкое хулиганство». Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

Предлагаемое увеличение штрафов в разы должно сделать наказание более действенным и служить сдерживающим фактором для нарушителей. Увеличение штрафов позволит повысить значимость наказания и усилить его влияние на поведение граждан.

Общественная поддержка: многие выступают за ограничение использования мата

Аксененко отметил, что с предложением ограничить использование мата в общественных местах не единожды выступали многие общественные деятели. Это свидетельствует о широкой поддержке данной инициативы и о понимании необходимости борьбы с нецензурной бранью.

Многие граждане выражают обеспокоенность распространением мата в обществе и считают необходимым принятие эффективных мер для защиты общественных норм и уважения к русскому языку.

Возможные недостатки инициативы и споры о свободе слова

Важно отметить, что инициатива может вызвать споры о границе между свободой слова и защитой общественного порядка. Некоторые граждане могут считать, что увеличение штрафов является посягательством на их право выражать свое мнение, даже если оно сопровождается нецензурной бранью.

Важно найти баланс между защитой прав большинства граждан на нахождение в общественных местах, свободных от мата, и обеспечением свободы слова, не нарушая общественный порядок. Открытое обсуждение этих вопросов позволит принять взвешенное и сбалансированное решение, учитывающее интересы всех сторон.