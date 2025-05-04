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Менял хозяев и архитектуру. Как пожар подарил новую жизнь особняку Симонова-Столыпиных

Опубликовано: 4 мая 2025 13:29
Особняк Симонова-Столыпиных
Менял хозяев и архитектуру. Как пожар подарил новую жизнь особняку Симонова-Столыпиных
Городовой ру

Дом Симонова-Столыпиных в Петербурге на протяжении двух столетий менял свой облик благодаря многочисленным хозяевам, а в наши дни он возвращается к истокам.

Особняк Симонова-Столыпиных на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге — это не просто старинное здание, а настоящая живая страница истории города, где переплелись судьбы известных людей. Архитектура дома тоже перетерпела изменения, а недавний пожар дал возможность восстановить его исторический облик.

Истоки и архитектура

Дом был построен в 1840-х годах и сочетал в себе классические формы с некоторыми декоративными новшествами того времени. В 1870-х годах особняк перестроил доктор медицины Лев Николаевич Симонов. В итоге здание получило облик итальянского палаццо: к основному корпусу добавили двухэтажные флигели, а фасад стал выглядеть более торжественно.

В 1889 году хозяйка дома Мария Александровна Сольская превратила открытый балкон в эркер, украшенным геральдическими эмблемами, что сделало здание еще более изящным.

Петр Столыпин и перестройка

В 1911 году особняк приобрел Петр Аркадьевич Столыпин, известный политик и председатель Совета Министров Российской империи. Он сразу же устроил масштабную перестройку. В результате появился третий этаж, а фасад стал более строгим, сохранив при этом эркер.

Судьба особняка в XX веке

К сожалению, Петр Столыпин так и не успел пожить в обновленном доме — в сентябре 1911 года он был смертельно ранен. После революции в особняке располагались различные учреждения.

Наши дни

В 2021 году в здании произошел пожар, что заставило принять решение о реставрации дома для восстановления его исторического облика, передает АиФ Петербург.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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