Метро забитое, люди — интроверты, а погода... Почему люди переезжают из Петербурга

Тот случай, когда одной архитектуры для комфортной жизни мало.

Петербург — это не только Эрмитаж, белые ночи и налёт декадентского шарма, но ещё и бесконечный гололёд, упрямо влажный воздух и маршрутка, которая «через пять минут будет» уже второй час.

И если вы всерьёз интересовались, почему даже коренные петербуржцы уезжают, вот список причин, собранных не из интернета, а из честных разговоров на кухнях и в переполненных вагонах метро.

Климат, который вгоняет в депрессию

Погода — вечная боль. Питерская зима начинается с дождя, продолжается слякотью и заканчивается в июне.

Солнце — гость редкий, как адекватные чиновники в местных комитетах. До марта всё серое, мокрое, скользкое и беспросветное.

А летом, когда можно было бы передохнуть, прилетает новая беда — меланхолия вперемешку с дождями.

Метро — битва на выживание

Метро — гордость города? Возможно, но только не в час пик. Пять линий на огромный мегаполис — издевка.

Платформы перегружены, новые районы растут, как грибы, а транспорт туда добирается с горем пополам. А если вы на машине, то запасайтесь терпением: пробки, ямы, проблемные светофоры.

Финансовый Питер — город несбыточных ожиданий

По ценам — как в Европе, по зарплатам — как в глухом Поволжье. Коммуналка и аренда вытягивают зарплату быстрее, чем «Сапсан» уходит на Москву.

Работаешь по шесть дней, а живёшь как будто бы в режиме эконом-режима. Купить жильё в центре — привилегия избранных, остальным остаётся спать на краю города и часами добираться в цивилизацию.

Хочешь дружбы? Зайди в чат

Петербургская закрытость — штука реальная. Город сдержан, и если ты здесь «не местный», то попасть в компании бывает сложно. Местные преимущественно интроверты.

Приложения для знакомств, кружки по интересам и городские клубы помогают, но надо постараться.

Петербург мечты — только на открытках

Если вы снимаете жильё — скорее всего, это будет не у Невы и не с видом на шпиль Петропавловки, а в бетонном муравейнике с соседями-курильщиками и видом на паркинг.

Эти районы ничем не отличаются от спальных кварталов Тулы, Челябинска или Подольска. А вы ведь ради эстетики переехали?

И всё же…

Питер не умирает — он просто капризен. Для кого-то этот город — вечный роман, для других — временное недоразумение. Одни останутся ради культурных выходных и неспешных прогулок по каналам, отмечают в Сети.

Другие — соберут чемоданы и уедут туда, где транспорт не стоит, а улицы моют чаще, чем руки в петербургской осени.

Главное — честно себе признаться: вы любите Петербург или просто хотите, чтобы он был другим? Потому что сам он меняться пока не собирается.