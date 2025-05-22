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Между троном и революцией: что могло бы случиться, если Михаил Романов стал царем после Николая II

Опубликовано: 22 мая 2025 22:29
Революция, Николай II
Между троном и революцией: что могло бы случиться, если Михаил Романов стал царем после Николая II
Городовой ру

Революция 1917 года сместила власть царей, но Николай II все же передал трон брату.

Михаил Александрович — младший брат Николая II и четвертый сын Александра III, человек, о котором часто забывают, когда говорят о судьбе России в 1917 году. Но именно он был претендентом на трон, если бы принял престол после отречения Николая II. Мог бы брат царя изменить историю России? Разбираемся вместе.

Кто такой Михаил Александрович?

Михаил с юности служил в армии, участвовал в Первой мировой войне, командовал кавалерийскими частями и был генерал-лейтенантом. Он не был политиком и не стремился к власти.

Мог стать царем

В марте 1917 года, когда Февральская революция уже свергла Николая II и царь отрекся от престола, он не просто сложил с себя власть, а передал право на трон брату Михаилу, минуя своего сына Алексея.

Почему Михаил не стал царем?

Михаил оказался в очень сложной ситуации. Он понимал, что страна охвачена революцией и монархия потеряла поддержку, а власть Временного правительства уже фактически установлена. Он был человеком миролюбивым, не хотел зря проливать кровь и становиться причиной новых конфликтов. Поэтому он издал свой собственный манифест, в котором заявил, что примет власть только если на это даст согласие народ через Учредительное собрание, то есть через выборы и голосование. Пока же он призвал всех подчиняться Временному правительству.

Таким образом, Михаил фактически отказался от короны, передав решение о будущем страны народу. Это был своего рода переходный акт, который юридически делает его императором всего на один день, но фактически — он не управлял страной.

Что могло бы случиться, если бы Михаил принял трон?

Историки сходятся во мнении, что ситуация на тот момент в России особенно не изменилась бы. В стране кипели революционные настроения, и гражданская война была неизбежна. С другой стороны, у противников революции появился бы единый лидер — законный монарх, вокруг которого можно было бы сплотиться.

Но Михаил не был политиком, не имел поддержки ни армии, ни народа в том виде, в каком это было нужно для сохранения монархии. Его власть была бы очень шаткой и, скорее всего, быстро бы рухнула под давлением революционных сил. Возможно, гражданская война в таком случае быстрее закончилась, но началась бы в любом случае.

Судьба Михаила после отказа от престола

После того как Михаил отказался от власти, он был сослан в Гатчину, а в 1918 году большевики выслали его в Пермскую губернию, где он был убит в июне того же года. Его смерть стала одним из первых актов расправы с представителями царской семьи после революции, сообщает сайт История.рф.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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