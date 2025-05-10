Голубой вагон, 60-я станция и паранормальные явления: что происходит в петербургской подземке

С метро в Петербурге связаны многие легенды, которые кажутся невероятными, но некоторые из них действительно происходили в реальности.

Петербургское метро — это не просто подземный транспортный узел, а настоящий кладезь легенд и мистики. За время своего существования оно обросло множеством историй, в которых реальность и вымысел переплетаются так тесно, что порой сложно понять, где правда, а где городские байки.

Тайны блокадного Ленинграда

Одна из самых страшных и популярных легенд связана с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Говорят, что в шахты строящегося метро свозили тела погибших, чтобы избежать эпидемий, передает Росбалт. Якобы некоторые тоннели до сих пор замурованы, и там хранятся останки. Правда ли это — неизвестно, но есть неофициальные свидетельства, что в тяжелые годы блокадные шахты действительно использовали для складирования тел. Именно поэтому в подземке иногда мелькают тени и огоньки.

Голубой вагон и 60-станция

Среди прочих мифов — история о голубом вагоне, в котором якобы исполняются желания, и легенда о том, что после постройки 60-й станции метро весь Петербург уйдет под землю. Последнее, конечно, не сбылось, но такие байки жили в народе.

Технические трудности и инженерные подвиги

Петербургское метро — одно из самых глубоких в мире, и это не случайно. Город стоит на болотистой почве с большим количеством подземных вод и песков. Одной из самых сложных и драматичных историй стал размыв тоннеля между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», который был на самом деле и не является мифом.

Дело в том, что в 1970-х для строительства тоннеля применили технологию заморозки грунта — в землю вбили сотни металлических труб, по которым пустили специальное вещество, чтобы превратить влажный песок в лед и создать устойчивую основу. Но спустя 20 лет лед начал таять, и тоннель стал деформироваться. В 1990-х пришлось полностью закрыть этот участок, затопить старый тоннель и построить новый рядом, уже с современными технологиями.