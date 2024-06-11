На Байкале появился новый туристический маршрут: чем будут удивлять туристов местные гиды

В 2024 году Байкал примет еще больше туристов, а все из-за нового туристического маршрута, который там открылся. Путешественники уже тысячами скупают билеты, чтобы посмотреть, чего же такого интересного подготовили для них местные власти и сотрудники национального парка. Именно на его территории будет проходить супер-тропа. Подробности уже известны.

Что за новинка

Стоит отметить, что это уже 25-ый по счету маршрут, так что разгуляться там действительно есть где. И взрослые, и дети смогут найти то, что им по душе и насладиться природой. Новый турмаршрут состоит из двух частей: малой (1,3 километра) и большой (8 километров). По пути вы встретите информационные стенды, скамейки, чтобы отдохнуть, фотозоны. Но это лишь начало развлечений.

«Посетителям нового маршрута предлагается побывать у башни байкальского маяка со 120-летней историей, посетить панорамную смотровую площадку Белый камень ("камень желаний", обнажение мраморов. Геологический памятник). Также зайти на территорию православного храма и прогуляться по живописной березовой роще и рукотворному кедровому лесу, а также фрагменту ныне неиспользуемого участка пути Кругобайкальской железной дороги», — сообщает пресс-служба национального парка «Заповедное Прибайкалье».

Источник фото: Legion-Media

Маршрут называют еще «путешествием одного дня». Он будет удобен для пенсионеров, так как там нет каких-то опасных и высоких склонов или подъемов, и для несовершеннолетних. Также можно заранее скачать электронный гид, который расскажет вам, где именно вы находитесь, и что смотрите в данный момент. Это очень познавательно.

Что еще посмотреть

Если вы обошли новый маршрут вдоль и поперек, а время у вас еще осталось, можете посетить остров Ольхон на Байкале. Его площадь составляет 730 квадратных метра, более того, там живут люди. На его территории находятся девять поселков, в которых проживают около 1700 жителей.

Источник фото: Legion-Media

Обязательно поднимитесь на скалу Шаманка. Она находится на побережье острова Ольхон и является историческим и природным памятником. Берегите ноги и оббувайте удобную овувь.

А еще можно полюбоваться на Мыс Хобой. Это самая северная точка острова Ольхон: столбовидная скала, напоминающая острый клык. Там можно отыскать редкие травы и услышать многоголосое эхо, осмотреть гроты, порыбачить, встретить невероятной красоты восход и проводить закат.

Источник фото: Legion-Media