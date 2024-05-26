Не боятся ни холода, ни голода, ни смерти: российские ученые раскрыли феномен тибетских монахов

Тибетские монахи у обычного человека ассоциируются с чем-то высокодуховным, спокойным и смиренным. Такие служители отказываются от мирской жизни, отдавая всего себя религии и изучая тайны мироздания. Есть у таких людей свои загадки и секреты, особенно заинтересовал ученых тукдам. Решивший уйти в мир иной лама начинает медитировать, умирает, а его тело не разлагается в течение нескольких недель. Но как это возможно?

Как попасть

Стать начинающим монахом можно с шести лет, а в 21 уже получить степень особо просвещенного. Подъем в храме в шесть утра. Люди начинают медитировать. В целом день делится по принципу 8:8:8. То есть восемь часов монахи молятся, еще восемь трудятся, а остальное время отдыхают.

Едят такие отшельники тибетский хлеб, рис и овощи. Главным напитком считают тибетский чай. Он состоит из заварки, молока яка, соли и специй. Самые опытные послушники практически не употребляют продукты. Они могут днями обходиться без единой рисинки и питаться праной, то есть энергией солнца.

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Что такое тукдам

Монахи на Тибете не подпускали к своим обычаям и традициям ученых, так как это не совпадало с их идеей религии, но российским ученым все-таки сделали исключение. Они сейчас изучают феномер тукдама, то есть сохранения тела буддиста после смерти в прекрасном состоянии и ибез признаков разложения.

«Мы впервые увидели, как монахи отключают систему, которая, как считалось прежде, абсолютно не управляется сознанием Во время медитации мы записываем электроэнцефалограмму. На ней видно, как обычный человек реагирует на внезапный сигнал, который появляется на фоне череды стандартных, к которым мозг уже привык. У нас с вами реакция нормальная, предписанная природой: сигнал резко растет. А у монахов при медитации, используемой для ухода в тукдам, он значительно меньше. У некоторых даже полностью исчезает. Подобный феномен мы наблюдали впервые. Как им это удается, что происходит в организме, предстоит изучить», — объяснил ученый Святослав Медведев «Российской газете».

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Аскезы

Монахи или ламы в большинстве случаев живут без интернета и телевидения. Хотя сейчас в современном мире даже Далай Лама иногда берет в руки телефон и читает последние новости. Связи с женщинами тоже не разрешаются, но это выполняется не очень строго. Бывали случаи когда монахи влюблялись в туристок, брали их в жены и воспитывали совместных детей.

Больше всего монахи следят за своими мыслями. Наивысшей формой Будды является сострадание ко всему живому на земле. Также монахи занимаются йогой и практиками, держат тело и разум в железном кулаке, чтобы сознание можно было контролировать самостоятельно.

Это объясняет то, что порой монахов можно встретить, например, в заснеженных горах при минусовой температуре почти без одежды, но следов обморожения у них не будет. Медитируют месяцами просветленные отшельники и в пещерах. Согласно писаниям, они там не едят, а находятся в трансе, соединяясь с Высшим разумом.

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