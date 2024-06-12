Не хуже, чем в Дагестане: что посмотреть во время отдыха в Чечне

Наиболее популярные туристические направления на Северном Кавказе: Дагестан, Кабардино-Балкарския и Карачаево-Черкессия. А вот в Чечню едут меньше туристов, и совершенно зря. Этот край может влюбить в себя путешественников самобытной кухней, низкими ценами и природными красотами.

Озеро Кезеной-Ам

Этот водоем находится на высоте 1869 метров над уровнем моря. Его называют красивейшим озером Кавказа, однако купаться там нельзя. Во-первых, оголение на публике в Чечне не приветствуется, а во-вторых, температура воды там даже летом не поднимается выше 17–18 градусов на поверхности. Зато в гостиничном комплексе рядом можно переночевать и встретить рассвет. Также желающим доступна аренда лодки или катамарана.

Источник фото: Legion-Media

Цой-Педе

Это ныне нежилой древний город, который функционировал в XV—XVI веках. Там можно полюбоваться на жертвенники, сторожевые башни и «солнечные склепы». Последние называют так потому, что тела мумифицировались в башнях под воздействием солнечного света. С возвышенности, на которой расположен «мертвый город», открывается вид на пропасть, реку и горы вокруг.

Источник фото: Legion-Media

Аргунское ущелье

Ущелье много веков было главной оборонной точкой, с которой было удобно защищать территорию Чечни. Прямо у скал вдоль горной реки расположены 12-метровые башни, в которых прежде сидели солдаты. Посмотреть на строения можно с дороги или со специально оборудованной обзорной площадки.

Источник фото: Legion-Media

Нихалойские водопады

Комплекс включает в себя 12 водопадов. Высота самого большого из них составляет 32 метра. Чтобы добраться до последнего, придется забираться наверх, однако по пути туристам встретятся удобные тропинки, лавочки и беседки для отдыха. Снизу до верха нужно будет пройти 700 шагов. Под седьмым по счету водопадом есть каменная ванночка, в которой можно искупаться, однако вода там холодная — всего 4–6 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно посмотреть в Бурятии.

Источник фото: Legion-Media