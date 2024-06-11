Не только Байкал: что посмотреть в Бурятии

Республика Бурятия — удивительный край, который легко заинтересует путешественников. Тем не менее многие россияне не рассматривают его в качестве туристического направления, а зря. Вот что могут посмотреть отдыхающие.

Байкал

Из столицы Бурятии Улан-Удэ до самого глубокого озера в мире можно добраться всего за три часа на автобусе или маршрутке. Кроме как полюбоваться самим водоемом, можно посетить Байкальский государственный заповедник, где водятся краснокнижные животные и растения. Там есть пешеходные тропы протяженностью 12 и 44 километров. Обе рассчитаны на пеших туристов. По пути вы встретите оборудованные места для отдыха и обзорные площадки.

Источник фото: Legion-Media

Иволгинский дацан

В этот монастырский комплекс входит единственный в России буддийский университет. Там изучают философию и традиционную тибетскую медицину. На весь мир это заведение прославил местный лидер буддистов Даши-Доржо-Итигэлова, который скончался в 1927 году. Мужчина умер в позе лотоса. Так его и похоронили. А после дважды доставали тело и удивлялись тому, что оно не тлеет.

Источник фото: Legion-Media

Баргузинская долина

На ее территории располагаются Джергинский заповедник и Улюнский заказник, где можно увидеть озера, хвойные леса и множество диких животных, в том числе северных оленей, лосей и изюбрей.

Там же можно взобраться на гору Барагхан, которая считается местной святыней. Говорят, что праведники могут увидеть на скалах изображение Будды.

Источник фото: Legion-Media

Долина Шумакских источников

В долине протекают более ста самых молодых источников на планете. Местные приписывают им целебные свойства. Однако находятся они на высоте около 1600 метров. Чтобы добраться туда пешком, придется потратить не один день.

Кругобайкальская железная дорога

Эту железную дорогу считают одной из самых красивых в мире. И дело не только в потрясающих пейзажах вокруг, но и в архитектурных решениях. Она проходит через тоннели в скалах, арочные виадуки и мосты.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media