В чужом глазу соломинка, в своем бревно: в чем урок мудрой поговорки

Новости по теме

Народная мудрость глазами нейросети: отгадай поговорку

В Рязани — грибы с глазами: поговорка оказалась прямо связана с нашествием татаро-монгол

«Город хочет прийи на все готовое»: как Ленобласть и Петербург делят ответственность за метро в Кудрово

«Снять с себя любую ответственность»: почему ремонт по ОСАГО теперь — ваша проблема

Чтобы не мозолить глаз Петра I: в Петербурге дворы-колодцы появились, чтобы скрыть неудобную правду

