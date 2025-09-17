В чужом глазу соломинка, в своем бревно: в чем урок мудрой поговорки

Выражение «В чужом глазу соломинку видит, а в своем бревна не замечает» очень хорошо знакомо многим.
Эта фраза говорит о том, что мы часто замечаем мелкие ошибки и недостатки других людей, но при этом сами упускаем из виду свои более серьезные проблемы.
Почему так происходит и откуда взялась эта поговорка? «Городовой» разбирался вместе с к.ф.н., доцентом Кафедры русского языка СПбГУ руководителем Лингвистической клиники СПбГУ Екатериной Зориной.
«Поговорка имеет пометы «неодобрительное» и «народное». Происхождение поговорки связывают с Библией.
Она говорит нам о христианских ценностях: нельзя осуждать других, потому что мы все не без греха; нужно нести ответственность и замечать свои поступки, а не чужие, потому что каждый отвечает перед Богом за себя.
Поговорка появилась на основе слов Иисуса Христа, которые приводятся в Евангелие от Матфея (7 : 1-5):
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь… Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Прежде чем исправлять других, нужно исправить себя — еще один важный смысл этой поговорки», — отмечает эксперт.
Поговорка — это мудрое напоминание о том, что самосознание важнее упреков. Мы всегда должны начинать с себя, если хотим быть честными и справедливыми.