Эксклюзив

В чужом глазу соломинка, в своем бревно: в чем урок мудрой поговорки

Опубликовано: 17 сентября 2025 14:02
В чужом глазу соломинка, в своем бревно: в чем урок мудрой поговорки
Global Look Press / Alexander Legky

Понимание выражения делает нас добрее и помогает лучше понимать окружающих.

Выражение «В чужом глазу соломинку видит, а в своем бревна не замечает» очень хорошо знакомо многим.

Эта фраза говорит о том, что мы часто замечаем мелкие ошибки и недостатки других людей, но при этом сами упускаем из виду свои более серьезные проблемы.

Почему так происходит и откуда взялась эта поговорка? «Городовой» разбирался вместе с к.ф.н., доцентом Кафедры русского языка СПбГУ руководителем Лингвистической клиники СПбГУ Екатериной Зориной.

«Поговорка имеет пометы «неодобрительное» и «народное». Происхождение поговорки связывают с Библией.

Она говорит нам о христианских ценностях: нельзя осуждать других, потому что мы все не без греха; нужно нести ответственность и замечать свои поступки, а не чужие, потому что каждый отвечает перед Богом за себя.

Поговорка появилась на основе слов Иисуса Христа, которые приводятся в Евангелие от Матфея (7 : 1-5):

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь… Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

Прежде чем исправлять других, нужно исправить себя — еще один важный смысл этой поговорки», — отмечает эксперт.

Поговорка — это мудрое напоминание о том, что самосознание важнее упреков. Мы всегда должны начинать с себя, если хотим быть честными и справедливыми.

Юлия Аликова Федор Никонов
