«Покупали на китайских сайтах волосы»: тайные ингредиенты для создания кино-шедевров в Петербурге

В Петербурге, в мастерских, где оживают самые смелые фантазии, создаются не просто декорации, а настоящие шедевры.
О работе художников-бутафоров порталу «Городовой» рассказал декоратор, бутафор, создатель группы АРТБАГАН Олег Тепцов.
Киношные лошади и реальные шкуры
“Мы делали лошадей для фильма «Полтавская битва». Мы делали двигающихся, скачущих коней”, — рассказывает Олег Тепцов.
Это аниматронные лошади, одна из которых была «красным конем Петра Первого», а другая — «белым конем Меншикова». Они были специально созданы для того, чтобы снимать крупные планы актеров на лошадях.
В создании этих животных использовались современные материалы: железные конструкции, шарнирная анимация, различные виды пластика и полиэфирная смола.
“Настоящее туловище тоже было покрыто стекломатом и настоящей шкурой коровы”, — делится мастер.
Особое внимание уделялось подбору шкур по цвету, особенно белых.
Химические гривы и кожаные трудности
Сложности возникли с созданием грив и хвостов.
“У нас очень плохо с этим скорняжным производством”, — отмечает Тепцов.
Недостаток профессионалов, обрабатывающих шкуры, вынудил прибегнуть к нестандартным решениям:
“Где-то покупали на китайских сайтах волосы, парики вот эти химические. Как искусственные, длинные волосы для гривы, ушей и хвоста”.
Арктическая подлодка и ледяные декорации
Другой запоминающийся проект — создание подводной лодки для фильма «Северный полюс», снимавшегося в Финском заливе.
“Подводную лодку делали, которая стояла в заливе, рядом с берегом. В настоящем масштабе подлодка «Ленинский комсомол». И тоже так все удивлялись, как она сюда зашла”, — вспоминает Тепцов.
Для воссоздания сцены всплытия в Арктике, команда резала из пенопласта льдины прямо на морозе, используя специальные струны.
“Это все потом засыпалось настоящим снегом”, — делится Олег Тепцов.
Эти сцены, как и другие масштабные работы, стали яркими примерами мастерства петербургских декораторов.