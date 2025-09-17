«Покупали на китайских сайтах волосы»: тайные ингредиенты для создания кино-шедевров в Петербурге

Как создаются чудеса в петербургской мастерской.

В Петербурге, в мастерских, где оживают самые смелые фантазии, создаются не просто декорации, а настоящие шедевры.

О работе художников-бутафоров порталу «Городовой» рассказал декоратор, бутафор, создатель группы АРТБАГАН Олег Тепцов.

Киношные лошади и реальные шкуры

“Мы делали лошадей для фильма «Полтавская битва». Мы делали двигающихся, скачущих коней”, — рассказывает Олег Тепцов.

Это аниматронные лошади, одна из которых была «красным конем Петра Первого», а другая — «белым конем Меншикова». Они были специально созданы для того, чтобы снимать крупные планы актеров на лошадях.

В создании этих животных использовались современные материалы: железные конструкции, шарнирная анимация, различные виды пластика и полиэфирная смола.

“Настоящее туловище тоже было покрыто стекломатом и настоящей шкурой коровы”, — делится мастер.

Особое внимание уделялось подбору шкур по цвету, особенно белых.

Химические гривы и кожаные трудности

Сложности возникли с созданием грив и хвостов.

“У нас очень плохо с этим скорняжным производством”, — отмечает Тепцов.

Недостаток профессионалов, обрабатывающих шкуры, вынудил прибегнуть к нестандартным решениям:

“Где-то покупали на китайских сайтах волосы, парики вот эти химические. Как искусственные, длинные волосы для гривы, ушей и хвоста”.

Арктическая подлодка и ледяные декорации

Другой запоминающийся проект — создание подводной лодки для фильма «Северный полюс», снимавшегося в Финском заливе.

“Подводную лодку делали, которая стояла в заливе, рядом с берегом. В настоящем масштабе подлодка «Ленинский комсомол». И тоже так все удивлялись, как она сюда зашла”, — вспоминает Тепцов.

Для воссоздания сцены всплытия в Арктике, команда резала из пенопласта льдины прямо на морозе, используя специальные струны.

“Это все потом засыпалось настоящим снегом”, — делится Олег Тепцов.

Эти сцены, как и другие масштабные работы, стали яркими примерами мастерства петербургских декораторов.