Россиян удивят цены на яйца: падение на 20–50 рублей за десяток — что происходит на рынке?

Яйца — один из самых распространённых продуктов в России. Их цена влияет на семейный бюджет многих.

В России заметно подешевели яйца. Сейчас десяток стоит на 20–50 рублей меньше, чем раньше. За последний год цены на яйца упали в среднем на 21,1%, сообщает Риа Новости.

Сейчас десяток яиц в среднем стоит около 84 рублей. Такое падение связывают с тем, что яиц на рынке стало слишком много.

Почему так много яиц?

Главная причина — перепроизводство. В Ленинградской области и других регионах птицефабрики успели нарастить выпуск яиц, пишет ДП.

В начале года производителям было выгодно делать много яиц, потому что доходы были высокими. К тому же весной и летом куры несутся активнее, и количество яиц растет естественным путем.

Но сокращать производство быстро нельзя. Уже есть большое стадо кур, которое надо кормить и содержать, а просто выбросить яйца или птицу производители не могут — это лишние убытки.

Еще один момент — спрос на яйца с мая по октябрь традиционно падает. Многие просто не покупают их в больших количествах летом и осенью, и это тоже добавляет товара на рынке.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что цены достигли своего дна. До Нового года, когда люди начинают больше покупать яиц для праздничных блюд, ситуация должна нормализоваться, сообщает ab-centre.ru.

Дальнейшего сильного падения цен не ждут. При этом резкого роста цен тоже не прогнозируют — это связано с тем, что большинство контрактов уже заключены.

Производителям придется привыкать к новому уровню цен. Они смогут заработать меньше, чем раньше, но не уйдут в убыток.