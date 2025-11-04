Дешевле, но дальше от метро: заманчивые цены Бугров и скрытые «нюансы», о которых не говорят петербуржцам

Когда жители Мурино смотрят на раскинувшиеся за полями высотки Бугров, они, вероятно, снисходительно ухмыляются:

«У нас метро! И цивилизация. А это что за домики на совхозных полях?».

Однако, как показывает анализ, их уверенность может быть не вполне обоснованной. Бугры, постепенно преображаясь, предлагают своим жителям ряд преимуществ, которые делают его все более привлекательным.

От колхозных полей до многоэтажек: Как Бугры меняют представление о жизни у Петербурга

История Бугров, где с 1930-х годов располагался колхоз, до сих пор работающий как племенной завод, кардинально отличается от индустриального развития Мурино.

Многоэтажная застройка здесь началась лишь в 2018 году. На вторичном рынке Бугров представлено около 450 квартир, причем 66% из них — малогабаритное жилье (студии и однокомнатные).

Это, к слову, меньше, чем в Мурино, где доля таких квартир составляет 78,5%.

«Как видим, Бугры в целом покомфортнее: малогабаритного жилья меньший процент, чем в Мурино, двушек и трешек больше», — отмечают аналитики.

И это лишь начало:

«В Буграх дома стоят „посвободнее“: больше неба, больше пространства между домами».

Это контрастирует с плотной застройкой Мурино, где «тесно во всех отношениях: и в маленьких квартирах, коих очень много, и на улицах».

«Дешевле, но дальше от метро?» Заманчивые цены Бугров и скрытые «нюансы»

В плане инфраструктуры Бугры пока уступают соседнему Мурино. Здесь есть школа и детские сады, но нет поликлиники (только амбулатория, и та в планах).

Однако, стоит учесть, что Бугры — город с 2024 года, что предполагает последующее развитие инфраструктуры.

Что касается цен на жилье, то Бугры действительно привлекательны. На первичном рынке представлены проекты с ценами от 3,2 млн рублей. На вторичном рынке студии предлагаются от 3 млн, однокомнатные — от 3,8 млн.

Хотя в Мурино можно найти и более дешевые варианты, они часто расположены далеко от метро и по «не очень удобной дороге». Большинство комплексов в Буграх находятся в пределах 2,5 км от КАД.

«Трястись в маршрутке 40 минут»: Как добираться до Бугров без личного транспорта?

Транспортная доступность Бугров оценивается как «отнюдь не плохая». До метро «Парнас» на автомобиле можно добраться за 10-15 минут, минуя пробки. Однако, вопрос личного транспорта вызывает беспокойство:

«Сразу вопрос, а как смогут добраться до Бугров те, у кого нет личного транспорта?» — удивляются петербуржцы.

«Мурино, Бугры — дыра дырой», — вторят им скептики, указывая на трудности с общественным транспортом и нехватку кружков для детей.

Несмотря на эти сложности, Бугры продолжают развиваться. С появлением собственной инфраструктуры жизнь в поселке, судя по всему, обещает стать «вполне комфортной», предлагая альтернативу более тесному и оживленному Мурино.