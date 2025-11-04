В России вводят штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону: платить заставят еще до того, как батареи потеплеют

Для юридических лиц, в том числе управляющих компаний и организаций, занимающихся теплоснабжением, сумма взыскания по новым правилам может составлять до 40 тысяч рублей.

В России вводятся новые штрафы за нарушения, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, передает РИА Новости.

По его словам, сумма взысканий для организаций, занимающихся управлением жилыми домами и поставкой тепла, может достигать 40 тысяч рублей.

Колунов пояснил, что для руководителей муниципалитетов и владельцев тепловых сетей предусмотрены отдельные штрафы.

Размер их составит от 5 до 10 тысяч рублей, если они не устранят выявленные неисправности в срок.

Такие меры будут применять при повторном обнаружении уже известных проблем.

Как отметил депутат, пересмотренные правила направлены на повышение ответственности за бесперебойную подачу тепла в дома. Колунов подчеркнул:

«Каждый год поступает значительное число обращений от граждан, связанных с отсутствием или задержкой начала отопления».

Законодательные изменения должны способствовать тому, чтобы управляющие организации более тщательно готовились к сезону холодов. Власти рассчитывают, что нововведения помогут сократить число жалоб на перебои с отоплением.

Ранее сообщалось, что в 2026 году тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги, куда входят отопление, водоснабжение, электроэнергия, газ, канализация и вывоз отходов, увеличатся на 9,9%.