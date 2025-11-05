От театра к афере: как «Пушкинская карта» стала приманкой для «обналичивания» денег у подростков

Сотрудники МВД зафиксировали новую аферу, связанную с попытками обмана подростков под предлогом снятия средств с «Пушкинской карты», сообщает ТАСС.
Ключевой особенностью данной схемы стало то, что злоумышленники выходят на связь с несовершеннолетними через сообщения в соцсетях и предлагают свою помощь в «обналичивании» средств.
Мошенники запрашивают у жертв номер самой карты, срок действия, код с обратной стороны и подтверждающий код. После получения этих данных аферисты снимают с карты всю сумму и исчезают, прекращая дальнейшие контакты. В
МВД объяснили, что снять наличные или перевести деньги через третьих лиц с «Пушкинской карты» не позволяют правила программы, и совершить это легально невозможно.
Правоохранители подчёркивают: любое предложение приобрести, обменять или вывести наличные с такой карты говорит о мошеннических намерениях.
Родителям рекомендуется провести разъяснительные беседы с детьми на тему безопасности личных данных.
МВД советует внимательно относиться к поступающим предложениям и не сообщать реквизиты карт никому.