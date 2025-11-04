Дом афериста, где исчезли миллионы: почему Невский 65 стал проклятым для своих хозяев

В начале XX века на Невском проспекте появилось здание, которое и сегодня выделяется даже среди парадных фасадов. Его возвёл архитектор Леонид Фуфаевский для банкира Генриха Блокка — человека, чьё имя знали по всей империи.

Блокк основал собственный банкирский дом ещё в 1880-х, и к рубежу веков его дела шли блестяще: филиалы по всей стране, щедрая реклама — даже в газетах и на пароходах. Говорили, что над Петербургом однажды пролетел воздушный шар с надписью "Генрих Блокк". Удача казалась постоянной спутницей банкира.

Дом и хозяин

В 1904 году на Невском, 65 вырос новый доходный дом: роскошные витрины, мраморная лестница, лепные головы и балконы, где каждый изгиб дышал уверенностью. Нижние этажи заняли конторы и магазины, а верхние — квартиры.

Фасад в стиле эклектики украшен эркером и изящными скульптурами. Сохранившиеся интерьеры и сегодня поражают: ступени из цельного финского мрамора, картуши с номерами квартир, амуры и кованые решётки — редкое сочетание делового шика и артистического вкуса.

Крах и молчание

Но уже через два года после завершения строительства всё рухнуло. Биржевые колебания подорвали состояние Блокка: для спасения бизнеса не хватало почти двух миллионов рублей.

Весной 1906-го банкир повесился в своей квартире — в том самом доме, что должен был стать символом успеха. После описи имущества выяснилось: долги превышали полтора миллиона, а в кассах — почти пусто. Говорили, что вкладчики получили всего по 26 копеек на рубль.

Так закончилась история одного из самых известных деловых людей Петербурга — и началась история дома, который пережил своего создателя.

Дом, который помнит

Сегодня дом Генриха Блокка по-прежнему стоит на Невском проспекте. Его фасад отреставрировали, вернув изящные детали — лепнину, эркеры, скульптуры. Теперь это не символ обмана, а напоминание о времени, когда Петербург строил не только дворцы, но и свои легенды.