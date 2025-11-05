Городовой / Город / Врач назвал тревожную цифру: у 63% взрослых россиян есть проблемы с весом
Опубликовано: 5 ноября 2025 00:30
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

За последние пять лет в стране отмечается рост доли людей с предожирением.

По данным директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Натальи Мокрышевой, примерно треть жителей страны сталкивается с ожирением.

Она сообщила, что эти выводы основаны на результатах масштабных эпидемиологических наблюдений.

По её словам, число людей с данным заболеванием оказывается значительно выше, чем обычно фиксируется в официальной статистике. В беседе с информационным агентством ТАСС Мокрышева отметила:

«Согласно проведённому „НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова“ исследованию Nation, от ожирения в Российской Федерации страдает каждый третий житель. Ориентировочно, столько же имеют избыточный вес».

Число официально зафиксированных россиян с ожирением на начало 2025 года превышает 3 миллиона. За прошедший год количество зарегистрированных случаев увеличилось на 600 тысяч.

Дополнительно Мокрышева сослалась на исследование Росстата, по которому проблемы с массой тела, от предожирения до выраженного ожирения, затрагивают 63% взрослого населения страны.

Диагноз «ожирение» установлен почти у 44% взрослых. За пятилетний период наблюдений число граждан с предожирением выросло на 3,8 процентного пункта, что составляет свыше 5,5 миллиона человек.

Также эксперты отметили, что с 2023 года специалисты смогли остановить рост числа детей с ожирением.

Автор:
Юлия Аликова
Город
