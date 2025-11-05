Врач назвал тревожную цифру: у 63% взрослых россиян есть проблемы с весом

По данным директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Натальи Мокрышевой, примерно треть жителей страны сталкивается с ожирением.
Она сообщила, что эти выводы основаны на результатах масштабных эпидемиологических наблюдений.
По её словам, число людей с данным заболеванием оказывается значительно выше, чем обычно фиксируется в официальной статистике. В беседе с информационным агентством ТАСС Мокрышева отметила:
«Согласно проведённому „НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова“ исследованию Nation, от ожирения в Российской Федерации страдает каждый третий житель. Ориентировочно, столько же имеют избыточный вес».
Число официально зафиксированных россиян с ожирением на начало 2025 года превышает 3 миллиона. За прошедший год количество зарегистрированных случаев увеличилось на 600 тысяч.
Дополнительно Мокрышева сослалась на исследование Росстата, по которому проблемы с массой тела, от предожирения до выраженного ожирения, затрагивают 63% взрослого населения страны.
Диагноз «ожирение» установлен почти у 44% взрослых. За пятилетний период наблюдений число граждан с предожирением выросло на 3,8 процентного пункта, что составляет свыше 5,5 миллиона человек.
Также эксперты отметили, что с 2023 года специалисты смогли остановить рост числа детей с ожирением.