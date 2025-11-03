Дом, куда боялись заходить даже полицейские: история петербургского «Малинника»

На Сенной площади когда-то стояло здание, куда не заходили даже жандармы.

На месте сталинской громады у Сенной, между Демидовым и Спасским переулками, когда-то стояло здание цвета грязной охры. Сбитые окна, заколоченные ставни, запах дешёвого спирта и дыма — это был “Малинник”, самое страшное место старого Петербурга.

Дом, куда не ходили полицейские

На первом этаже — кабак и мелочные лавки. На втором — трактир купчихи Авдотьи Петровой, где бродяги и уголовники спаивали случайных посетителей. Говорили, что даже обер-полицмейстер Грессер боялся сюда заглядывать без взвода стражников.

Город греха и нищеты

На верхних этажах теснились тринадцать притонов. Здесь жили “трущобницы” и “гнилушницы” — женщины, которых не брали в приличные дома терпимости. В праздники они принимали по пятьдесят клиентов в день, а стоила встреча — пятьдесят копеек.

В "Малиннике" жили сотни людей, среди которых не было ни одного счастливого. Даже стены здесь, говорили, пропитались хмельным духом, потом и страхом.

Конец "Малинника"

Когда Петербург стал Ленинградом, от "Малинника" решили избавиться.

Снести целиком не стали — слишком крепким оказался старый купеческий дом с толстыми стенами и арочными сводами. Вместо этого его “переписали” архитектурой новой эпохи: в конце 1940-х старое здание надстроили двумя этажами, обрамили колоннами и лепниной, превратив в часть монументального жилого ансамбля Сенной площади.

Теперь трудно поверить, что под сталинскими барельефами скрыт бывший притон. Нижние этажи старого здания остались в основании, просто перекрытые железобетонными перекрытиями — их не разбирали, а использовали как фундамент.

В советские годы на этом месте вырос жилой дом, и лишь немногие старожилы помнят, что под его фундаментом когда-то кипела жизнь без правил и пощады.