Растворилась на пляже: петербурженка исчезла, а ее сын остался один в Турции

Опубликовано: 5 ноября 2025 00:00
Петербурженка, находившаяся на отдыхе в Турции вместе с сыном, неожиданно пропала.

Жительница Санкт-Петербурга, отдыхавшая вместе с двенадцатилетним сыном на одном из турецких курортов, исчезла при загадочных обстоятельствах. После того как женщина вышла из гостиничного номера, поиски её продолжаются и по сей день. Её сына возвратили в Россию.

События произошли в городе Анталья. Женщина перед уходом сказала мальчику, что пойдёт в магазин. Россиянка покинула территорию отеля в сопровождении другого гостя, с которым недавно познакомилась.

Этот человек рассказал, что они вместе пошли купаться на пляж, но в какой-то момент спутница пропала из виду, сообщает News.ru.

Позже мужчина принёс в отель личные вещи пропавшей — обувь, сумку, а также документы, телефон и гостиничный браслет.

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали, куда могла направиться женщина после выхода из отеля.

Сына туристки из России, находившегося без матери, вернули домой. Поиски исчезнувшей продолжаются, сотрудники правоохранительных органов Турции не прекращают розыск.

Автор:
Юлия Аликова
