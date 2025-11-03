Зачем копаться в бабушкином гардеробе: не поверите, почему этот тренд свел всех с ума

Как свитер крупной вязки превращает одежду в арт-объект?

Этой зимой модный мир, кажется, вернутся в прошлое, черпая вдохновение из гардероба «мудрой и очень стильной бабушки». Свитера крупной вязки, трикотаж «handmade»-эстетики и уютные вязаные вещи вновь на пике популярности.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич объяснила порталу «Городовой», почему этот тренд так полюбился всем.

От ностальгии до устойчивости: Как «handmade»-эстетика меняет стиль?

Дарья Правич Стилист «Тренд на „handmade“-эстетику и уют — главный тренд последних сезонов», — отмечает Правич.

Причин тому несколько. Во-первых, это ностальгия и тактильность. В «быстром цифровом мире нам не хватает чего-то настоящего, осязаемого».

«Грубая, фактурная пряжа, следы ручной работы (неровные петли) вызывают теплые ассоциации с заботой, домом и детством. Это психологический комфорт, который мы носим на себе».

Во-вторых, «экспрессия и текстура». Такой свитер — «самодостаточный элемент образа». Он добавляет объем и интересную графику даже к самым простым джинсам и базовой футболке, делая весь образ «сложнее и интереснее».

Третий аспект — устойчивость.

«Бабушкин» свитер — это «символ осознанного потребления».

Вещь, связанная вручную или имитирующая такой вид, воспринимается как «уникальная и долговечная, в противовес массовому производству».

«Самодостаточный элемент образа»: Как свитер крупной вязки превращает джинсы в арт-объект?

Кроме того, свитера крупной вязки отличаются универсальностью.

«Свитер крупной вязки одинаково круто смотрится и с женственными плиссированными юбками, и с грубыми ботинками и кожаными брюками».

Как носить объемный свитер, чтобы выглядеть стильно, а не потеряться в нем?

Чтобы стильно вписать объемный свитер в свой гардероб, важно помнить о балансе.

«Объемный верх требует более облегающего низа», — советует Правич.

Рекомендуется сочетать его с узкими джинсами, леггинсами или юбкой-карандашом. Также полезен прием «полузаправки», чтобы «обозначить линию талии».

В заключение стилист подчеркивает:

«Стильная зимняя одежда — это не о жертвах, а о грамотном подходе».

Инвестиции в качественные базовые вещи, открытость к комфортным трендам и внимание к аксессуарам помогут встретить любой мороз во всеоружии.