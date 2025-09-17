Насыщенные оттенки и минимализм: какой маникюр выбрать этой осенью и должен ли он совпадать с педикюром

Осень 2025 года предлагает отказаться от чрезмерности в пользу элегантной простоты, глубины цветов и тактильных текстур.

Осень 2025 — время теплых, глубоких оттенков и легких необычных дизайнов. В этом сезоне основной принцип — удобство и свобода самовыражения без лишней вычурности.

Красота ногтей выходит на первый план вместе с ухоженностью и качественным покрытием.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала «Городовому», какие цвета лучше выбирать осенью 2025 года.

Дарья Правич Стилист «В этом году осенняя палитра вдохновлена природой, уютом и благородными материалами. На смену кричащим неонам приходят сложные и глубокие оттенки. Винные и бордовые тона (Бургунди, Марсала) — бессменная классика осени, символизирующая роскошь и элегантность. Идеально сочетается с шерстью и кашемиром осеннего гардероба. Коричневый в любых проявлениях — главный хит сезона: от нежного «капучино» и «взбитого шоколада» до горького темного шоколада. Глубокий синий и фиолетовый — сливовый, черничный, темно-фиолетовый с синим отливом. Эти цвета создают загадочный и драматичный эффект», — отмечает эксперт.

Также в тренде остаются и нюдовые и жемчужно-серые оттенки — основа для сдержанного и благородного образа.

По словам стилиста, особую популярность набирает жемчужный перламутр, который добавляет ногтям мягкое сияние и изысканность.

Актуальные дизайны и техники

Главный тренд осени — выразительность через минимализм и точечные акценты. Перегруженные рисунками ногти уступают место элегантным и продуманным решениям.

«Матовый финиш: идеально подчеркивает насыщенность глубоких цветов, таких как бордо или шоколад, придавая им благородную бархатистость. Минималистичный френч: классика возвращается в новом прочтении. В тренде «микрофренч» с тончайшими линиями, а также френч в нетрадиционных цветах — сером, винном, золотом. Текстуры и 3D-элементы: Один из ключевых трендов. В моде рельефные узоры, имитирующие вязаный свитер», — говорит Дарья Правич.

Кроме того, второе рождение переживает идея естественной красоты. Так называемые мыльные ногти.

Это глянцевое прозрачное покрытие с едва уловимым розоватым или перламутровым подтоном, создающее эффект идеально чистых и ухоженных ногтей.

Должен ли маникюр и педикюр совпадать?

Эксперт отмечает, что полное совпадение маникюра и педикюра — уже не строгое правило. Главное — чтобы совпадала общая концепция, а не идентичность.

Стилист советует выбирать одну цветовую гамму, но разные оттенки.

Например, используйте для маникюра более темный оттенок (горький шоколад), а для педикюра — более светлый (капучино).

Если вы выбрали дизайн и делаете его на одном ногте, например, с золотым листом, то на ногах можно повторить этот элемент в более простом виде — просто золотое тиснение на одном пальце.

«Контраст по принципу «верх-низ». Это смелый и модный ход. Например, глубокий матовый бордовый маникюр можно сочетать со сдержанным нюдовым или жемчужным педикюром. Такой прием создает интересный и современный образ. Главное правило: образ в целом должен выглядеть целостным и продуманным. Маникюр и педикюр не должны спорить друг с другом, а должны вести диалог», — отмечает эксперт.

И, конечно же, не забывайте и об уходе: осенью кожа и ногти особенно нуждаются в питании и защите.