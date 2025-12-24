Дождались: на линии «Славянка» зазвенели рельсы — первый трамвай ушёл в рейс

В Санкт-Петербурге начал работу первый трамвай по линии, получившей название «Славянка». Новый маршрут проходит от станции метро «Купчино» до Валдайской улицы в посёлке Шушары.
Этот транспортный запуск позволит жителям быстрее достигать нужных районов города.
Пассажиры могут воспользоваться семью трамваями под номером два в будние дни; по выходным к рейсу выходят шесть вагонов.
Поездка между начальной и конечной точками занимает 17 минут, ожидание на последних остановках составляет примерно пять минут. В вагоне установлен аппарат для оплаты проезда наличными.
В дальнейшем планируется продлить маршрут до Славянки, завершить работы рассчитывают в следующем году.
Следующим этапом развития станет движение трамваев к перспективным учебным корпусам и научно-технологическому центру «Невская дельта». Такие изменения призваны повысить транспортную доступность быстрорастущих районов города.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».