Городовой / Город / Дождались: на линии «Славянка» зазвенели рельсы — первый трамвай ушёл в рейс
Дождались: на линии «Славянка» зазвенели рельсы — первый трамвай ушёл в рейс

Опубликовано: 24 декабря 2025 19:00
Городовой ру

В Санкт-Петербурге открылась новая трамвайная линия от Купчино до Шушар.

В Санкт-Петербурге начал работу первый трамвай по линии, получившей название «Славянка». Новый маршрут проходит от станции метро «Купчино» до Валдайской улицы в посёлке Шушары.

Этот транспортный запуск позволит жителям быстрее достигать нужных районов города.

Пассажиры могут воспользоваться семью трамваями под номером два в будние дни; по выходным к рейсу выходят шесть вагонов.

Поездка между начальной и конечной точками занимает 17 минут, ожидание на последних остановках составляет примерно пять минут. В вагоне установлен аппарат для оплаты проезда наличными.

В дальнейшем планируется продлить маршрут до Славянки, завершить работы рассчитывают в следующем году.

Следующим этапом развития станет движение трамваев к перспективным учебным корпусам и научно-технологическому центру «Невская дельта». Такие изменения призваны повысить транспортную доступность быстрорастущих районов города.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
