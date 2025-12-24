Учительница, пережившая нападение в петербургской школе, удивила врачей своим невероятным выздоровлением

Учительница математики из 191-й школы в Санкт-Петербурге, пострадавшая в результате нападения, была выписана из учреждения здравоохранения и продолжит восстановление в условиях амбулаторного наблюдения, сообщает 78.ru.
Эту информацию подтвердил её супруг. Он не стал делиться дополнительными подробностями. Ранее стало известно, что подросток, нанесший учительнице ножевые ранения, проведёт новогодние праздники под стражей.
Суд определил срок содержания под арестом, который продолжится как минимум до 15 февраля.
Нападение произошло в утренние часы понедельника на территории школы, расположенной в Красногвардейском районе города.
Согласно установленным следствием фактам, учащийся нанёс своей преподавательнице не менее трёх ножевых ранений. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.