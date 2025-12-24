Городовой / Город / «Путиловская» показала лицо: все фасадные работы вестибюля завершены
Опубликовано: 24 декабря 2025 18:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Завершена установка входных и выходных дверей в вестибюле, а также дверей коммерческих помещений со стороны улицы Васи Алексеева.

Все работы, связанные с отделкой фасадов вестибюля станции «Путиловская», завершены. Эта информация появилась в телеграм-канале «Подземник». Строители оформили внешний облик объекта с обеих сторон.

Со стороны улицы Васи Алексеева завершена установка всех дверей, ведущих в помещение вестибюля, а также входов и выходов для посетителей и коммерческих площадей.

Внутри украсили стены панелями, изготовленными из фибробетона, и добавили большое монументальное панно.

Напольное покрытие, а также ступени и пандус, предназначенный для передвижения маломобильных граждан, полностью готовы.

На лестничном марше, ведущем ко входу, были смонтированы поручни, а вдоль пандуса — установлены защитные перила.

Со стороны, выходящей на проезд рядом с проспектом Стачек, рабочие закончились монтаж фасадных элементов на козырьке служебной зоны. Здесь же сделали реечный потолок и подключили светильники.

На прилегающем участке, выходящем к улице Маршала Говорова, установили необходимые плиты на козырьке служебного входа.

Здесь также завершён монтаж потолочных конструкций и электрического освещения. Основные отделочные этапы завершились и на этом участке объекта.

Ранее сообщалось, что временное ограждение в конце центрального зала у станции «Кировский завод» было убрано после окончания работ, связанных со строительством пересадочного узла на «Путиловскую» новой линии петербургского метрополитена.

По словам участников строительства, эти меры обеспечили своевременный доступ для пассажиров. Официальные лица отмечают, что процесс проведения отделочных мероприятий на обеих станциях продвигался строго по графику.

Юлия Аликова
Город
