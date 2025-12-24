«Путиловская» показала лицо: все фасадные работы вестибюля завершены

Новости по теме

Временное ограждение на «Кировском заводе» сняли: что теперь ждет пассажиров

На станции «Кировский завод» вырос гранитный «трон»: кому достанется место на новом постаменте

Две новые подписи на карте Петербурга: «Путиловская» и «Юго‑Западная» уже добавлены

Сразу две станции: Беглов обещает запустить «Путиловскую» и «Юго‑Западную» до Нового года

«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди

