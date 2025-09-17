Литовский замок Петербурга: тени мрачного прошлого на улице Декабристов

Там, где был замок, теперь обычный жилой квартал.

На улице Декабристов, где теперь стоят жилые дома 1930-х годов, когда-то возвышался Литовский замок. От мрачного здания не осталось стен, но память о нём сохраняют описания, археология и отзвуки в литературе и искусстве.

История Литовского замка

Замок построили в 1782–1787 годах по проекту И. Е. Старова: двухэтажное здание в форме пятиугольника с круглыми башнями.

Первоначально оно служило казармой, но в 1820-е годы архитектор И. И. Шарлемань перестроил его под городской тюремный замок.

От бывшего Литовского мушкетёрского полка и пошло название.

Тюремный быт

К концу XIX века здесь было около 103 камер и до 10 отделений. Вместо рассчитанных 600 арестантов нередко содержалось до тысячи.

Мужские и женские корпуса, отделения для несовершеннолетних, иностранцев и "бесхлопотных" арестантов — устройство замка отражало социальную иерархию.

Революция и гибель здания

В феврале 1917 года матросы и рабочие захватили замок, выпустили заключённых и подожгли его. Обгоревшие стены простояли до конца 1920-х, а в 1929–1930 годах здание окончательно снесли.

Что осталось сегодня

На месте замка в 1930–1934 годах по проекту советских архитекторов был возведён жилой комплекс (дома № 29 и № 29а) для рабочих и служащих Адмиралтейского и Балтийского заводов.

Археологические исследования 2012–2013 годов выявили фрагменты изразцов, посуду XVIII–XIX веков и курительную трубку с голландским гербом.

К сожалению, в 2015 году участок с фундаментом северного крыла замка лишился охранного статуса, и остатки были уничтожены застройщиком, несмотря на протесты.

Сейчас на месте Литовского замка — обычный жилой квартал. Но в текстах писателей и на картинах художников эта тюрьма продолжает жить как важная часть петербургской истории.