«Она у нас изначального была для взрыва»: как создавали карету для фильма «Левша», которая должна была разлететься в щепки

Кинокартина «Левша», основанная на повести Николая Лескова о талантливом русском умельце, покорившем мир своим мастерством, выйдет на экраны 22 января 2026 года.
Главную роль в переосмыслении классической истории исполнит Юрий Колокольников.
В создании кино-шедевра принимают участие и петербургские бутафоры. Они раскрыли порталу «Городовой» некоторые детали съемочного процесса.
Копия для взрыва: искусство бутафории
Создание реквизита для фильма «Левша» стало отдельным вызовом для группы АРТБАГАН. Ее создатель, бутафор и декоратор Олег Тепцов рассказал о процессе создания кареты, которая должна была быть уничтожена в кадре.
Им пришлось сделать не только точную копию кареты, но и ее «взрывоопасный» двойник.
“Мы же специально для эффектов делали эту карету, она у нас изначального была для взрыва”, — делится Тепцов.
Эта копия предназначалась для спецэффектов.
“Она ездила, сама передвигалась, но чтобы на ней ездить невозможно было”, — пояснил он.
Идентичность с оригиналом: точные размеры и блики
Для создания этой «взрывной» реплики мастера тщательно изучали настоящую карету.
“Мы ездили специально, замеряли размеры, снимали. Потом это все повторялось, все такой же цвет, также она должна была бликовать, лаком покрыта также”, — рассказывает Олег Тепцов.
Идентичность с оригиналом была ключевым требованием.
Взрыв на Казанской площади: эффекты и безопасность
Сама же настоящая карета, которая участвовала в съемках, была более прочной. А вот копию пришлось принести в жертву ради эффектных кадров.
“Там же нельзя было на Казанской площади это взрывать, поэтому там была какая-то пульта, которая подбрасывала. Ее подбрасывало и делался эффект дыма и взрыва”, — уточняет Тепцов.
При этом, создание такой кареты, которая должна была разлететься в щепки, не вызывало у мастеров сожаления, поскольку это было частью художественного замысла.
“Мы же специально для эффектов делали”, — подчеркнул Тепцов.