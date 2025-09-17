Чеснок под зиму: простой план для крепких зубчиков и большого урожая в Ленобласти

Посадка чеснока под зиму — простой и важный этап, который гарантирует хороший урожай в следующем сезоне.
Для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти как раз наступает такой период, но важно сделать это правильно.
Когда сажать чеснок под зиму?
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» как и когда лучше посадить чеснок в Петербурге и Ленобласти.
«Идеально сажать в конце сентября-начале октября, чтобы он не пророс. А Петербурге потеплее, чем в Москве, бывает оттепель и в этот момент чеснок может прорастать.
Сажать зубчики нужно с углублением в 10 сантиметров, а между рядами делать интервал 6 сантиметров, потому что все равно будут выпады, кто-нибудь съест зимой, там желающих много.
Сажать нельзя не в том месте, где он уже рос. То есть после капусты, редьки можно посадить, но только не после лука и чеснока, потому что в почве накапливаются вредители и болезни», — отмечает эксперт.
По словам агронома, подкармливать чеснок осенью не нужно, но сверху на грядку можно кинуть обрезанные ветки, чтобы его не выдернули птицы, когда он будет всходить.