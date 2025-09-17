Городовой / Общество / Чеснок под зиму: простой план для крепких зубчиков и большого урожая в Ленобласти
Чеснок под зиму: простой план для крепких зубчиков и большого урожая в Ленобласти

Опубликовано: 17 сентября 2025 16:01
Чеснок
Чеснок под зиму: простой план для крепких зубчиков и большого урожая в Ленобласти
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Правильный подход к посадке чеснока под зиму позволит получить крепкие, здоровые растения с хорошим урожаем к концу лета.

Посадка чеснока под зиму — простой и важный этап, который гарантирует хороший урожай в следующем сезоне.

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти как раз наступает такой период, но важно сделать это правильно.

Когда сажать чеснок под зиму?

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» как и когда лучше посадить чеснок в Петербурге и Ленобласти.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Идеально сажать в конце сентября-начале октября, чтобы он не пророс. А Петербурге потеплее, чем в Москве, бывает оттепель и в этот момент чеснок может прорастать.

Сажать зубчики нужно с углублением в 10 сантиметров, а между рядами делать интервал 6 сантиметров, потому что все равно будут выпады, кто-нибудь съест зимой, там желающих много.

Сажать нельзя не в том месте, где он уже рос. То есть после капусты, редьки можно посадить, но только не после лука и чеснока, потому что в почве накапливаются вредители и болезни», — отмечает эксперт.

По словам агронома, подкармливать чеснок осенью не нужно, но сверху на грядку можно кинуть обрезанные ветки, чтобы его не выдернули птицы, когда он будет всходить.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
