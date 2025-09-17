Как Довлатов и Достоевский разъезжают по улицам Петербурга сегодня

По рельсам города сегодня ходят необычные вагоны — зелёные с кремовыми вставками, будто сошедшие с фотографий середины XX века. Их названия звучат литературно: "Довлатов" и "Достоевский".
Снаружи они напоминают старые модели, а внутри предлагают современный комфорт с интерактивными экранами и плавным ходом.
Трамвай Довлатов
"Довлатов" (модель 71-421Р) — двухсекционный вагон, прибывший в город в ноябре 2023 года. Его облик перекликается с легендарным ЛМ-57, получившим прозвище "Стиляга".
В салоне установлено интерактивное окно-экран, которое показывает маршрут и туристическую информацию.
Трамвай Достоевский
"Достоевский" (модель 71-431Р) — трёхсекционный вагон, адаптированный для кривых радиуса 14 метров. Первый из партии появился в Петербурге осенью 2023-го.
Дизайн также отсылает к вагонам середины XX века, сохраняя их характерные линии и детали.
Количество вагонов
В трамвайном парке № 3 сегодня насчитывается 34 вагона "Довлатов" и 18 "Достоевских". В 2025 году ожидается поставка ещё 24 "Достоевских", что сделает их одним из ключевых типов подвижного состава в центре города.
История появления
Идея обновить трамвайный парк и сохранить дух старого Петербурга возникла несколько лет назад. Производитель — Уралтрансмаш (структура Ростеха) — создал вагоны, которые внешне выглядят классическими, но оснащены современными системами и оборудованием.
Назначение и стиль
"Довлатов" и "Достоевский" созданы специально для маршрутов в центре города. Их цветовая схема перекликается с окраской исторических вагонов, когда-то привычных для петербуржцев.
Такой новый транспорт гармонично вписывается в городскую среду и одновременно становится её украшением.