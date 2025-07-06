Не всем по душе: какие причины становятся поводом для переезда из Петербурга

Жить или не жить? Этот вопрос постоянно возникает перед жителями Северной столицы.

Петербург — город мечты для многих, но почему-то все же люди решают уехать отсюда. Местные жители объясняют, что же не так с этим северным красавцем и почему повседневная жизнь здесь порой превращается в испытание.

Холод и мрак — климат, который не для всех

Первое, что бросается в глаза — это погода. Зима в Петербурге длится долго, холодно и влажно. Солнечных дней очень мало, а туманы и мрак создают ощущение постоянной сырости и уныния

Летом, казалось бы, должно быть легче, но и тут часто идут дожди, а жара бывает редкостью. Для многих такой климат — настоящий стресс, который сказывается на настроении и здоровье.

Неудивительно, что люди мечтают о более теплых и солнечных местах.

Транспорт — вечная боль северной столицы

Метро в Петербурге — это, безусловно, спасение. Оно быстрое и способно перевезти сотни тысяч пассажиров, но и здесь есть свои проблемы.

В часы пик поезда переполнены, а на некоторых станциях образуются очереди и задержки до 20 минут. К тому же метро пока что не охватывает все районы города, особенно новые жилые комплексы и окраины.

Как отмечает местная жительница, с наземным транспортом ситуация тоже сложная. Дороги в городе часто разбиты, пробки — обычное дело, особенно в утренние и вечерние часы.

Власти признают, что магистрали не справляются с растущим трафиком, и пробки могут тянуться вплоть до полуночи.

Но есть и хорошие новости: в ближайшие годы планируется построить более 65 км новых дорог, расширить сеть метро, открыть новые станции и увеличить количество велодорожек.

Также появится новая скоростная платная трасса, которая разгрузит основные районы и упростит перемещение между берегами Невы.

Цены и зарплаты — деньги уходят на жилье и коммуналку

Петербург по ценам сравним с европейскими городами, но зарплаты здесь заметно ниже — примерно на 30–40%. Многие работают по шесть дней в неделю, а большая часть дохода уходит на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Это создает ощущение, что жить в городе становится все дороже и тяжелее, особенно для молодых и начинающих специалистов.

Жилье — центр недоступен, спальные районы скучны

Многие не могут позволить себе жить в центре и вынуждены селиться в спальных районах, которые по атмосфере мало отличаются от других российских городов.

Там меньше зелени, меньше развлечений, и часто ощущается тоска по более живой городской жизни.

Люди не бегут из Петербурга из-за отсутствия культуры или красоты — наоборот, город уникален и притягателен.

Но повседневные бытовые проблемы — холод, сырость, пробки, дорогая жизнь и недостаток удобного транспорта — делают жизнь здесь сложной.

Тем, кто любит неспешные прогулки по набережным, ценит атмосферу и культуру, кто не гонится за карьерой и высоким доходом, а живет сердцем — Петербург будет по душе.