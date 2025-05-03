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Некрополь, капелла, Рерих: где провести «Ночь музеев-2025» в Петербурге

Опубликовано: 3 мая 2025 18:33
Ночь музеев
Некрополь, капелла, Рерих: где провести «Ночь музеев-2025» в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Советы для тех, кто хочет спланировать маршрут заранее.

В ночь с 17 на 18 мая в Петербурге пройдет одно из самых ожидаемых культурных событий года — Ночь музеев. Собрали советы по планированию маршрута и выбрали 10 музеев, на которые стоит обратить внимание. Как спланировать для себя «Ночь музеев»

Билеты

Билеты продаются только онлайн на официальном сайте мероприятия. Старт продаж — 29 апреля. Можно выбрать билет на один, три или пять сеансов (сеанс — это одно мероприятие). Билеты раскупаются быстро, особенно на популярные программы, поэтому лучше не тянуть.

Выбор времени сеансов

Закладывайте минимум час между посещением разных музеев. Иначе придется передвигаться впопыхах. Оптимальный вариант — выбирать музеи в одной части города или заранее продумать логистику.

Время на перекус

Если планируете активную ночь, стоит предусмотреть остановку на перекус. Культурные прогулки вызывают аппетит, а ночной перекус придаст сил для продолжения маршрута.

Выбор музеев

Лучше выбрать те музеи, где вы еще не были. Это возможность открыть для себя новые пространства и впечатления. При этом стоит чередовать экскурсии и более легкие интерактивные мероприятия, чтобы не устать.

Топ-10 музеев с интересными программами

  1. Театральная библиотека. Игра по произведениям Антона Чехова — можно будет примерить на себя роль персонажа и изменить ход истории.
  2. Музей Суворова. Экскурсия «И на суше и на море!» с интерактивом: можно примерить обмундирование, завязать морской узел и создать награды для Суворова.
  3. Музей-институт семьи Рерихов. Настольная игра, медиация и авторские экскурсии — для тех, кто любит не только слушать, но и обсуждать.
  4. Лютеранская церковь святой Екатерины. Концерт органной музыки с комментариями — редкая возможность услышать орган ночью.
  5. Музей советских игровых автоматов. Квизы, мастер-классы, лекции и кукольный спектакль. Прекрасное место для ностальгии и семейных прогулок.
  6. Литературный музей «XX век». Интерактивная программа по пьесам Евгения Шварца и книгам о научно-техническом прогрессе.
  7. Мастерская Аникушина. Экспресс-экскурсии и зона свободного творчества с лепкой из глины.
  8. Российский государственный исторический архив. Экскурсии в фондохранилища и мастерские архива — редкая возможность увидеть закулисье работы историков.
  9. Академическая капелла Санкт-Петербург. Концерты на кельтскую тематику и музыкальные программы с органом и волынкой в потрясающем антураже.
  10. Стрит-Арт хранение. Экскурсия о работах уличных художников и архивных проектах паблик-арта — уникальный шанс увидеть то, что обычно скрыто.

Вне конкурса: Некрополь мастеров искусств

Ночная прогулка по некрополю, где покоятся Чайковский, Достоевский и многие другие выдающиеся деятели, отмечает искусствовед. Особая атмосфера, мистическое настроение и экскурсии от реставраторов.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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