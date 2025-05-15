Мало кто знает, что немцы обещали награду за голову таксиста из «Бриллиантовой руки»: вот как на ВОВ отметился актер

Готовы были вручать премии и внеочередные звания за него.

Имя Владимира Гуляева у большинства ассоциируется с ролями добродушных милиционеров и таксистов.

Его герой из «Бриллиантовой руки» гонится за контрабандистами с таким азартом, что трудно поверить: за плечами актёра — настоящая война, десятки боевых вылетов и слава героя-штурмовика, на которого лично высшие чины вермахта объявляли охоту. Немцы были готовы премировать летчиков Люфтваффе за его устранение.

Гроза фашистских эшелонов

Летом 1944 года, когда Красная армия разворачивала наступление на Витебском направлении, младший лейтенант Гуляев совершил один из самых дерзких налётов — в одиночку атаковал железнодорожную станцию Оболь и уничтожил пять вражеских эшелонов, включая состав с боеприпасами.

Пожар, вспыхнувший после попадания авиабомбы, бушевал трое суток. По словам очевидцев, чёрный дым был виден за 25 километров, а взрывы не прекращались.

Немцы запомнили имя этого летчика. Радиоперехваты фиксировали: его позывной передавали между подразделениями.

В штабе фашистов появилась установка — сбить самолёт с маркировкой, под которой летал Гуляев, любыми средствами. Такая «персональная охота» в те годы велась только на наиболее опасных и результативных пилотов.

Падение и возвращение в строя

Через пару недель Владимир был сбит. Ил-2 получил серьёзные повреждения от зенитного огня, и пилот посадил машину в лесу, рискуя жизнью. Удар был жёстким — лётчик выжил чудом.

С тяжёлыми травмами его доставили в госпиталь, и долгие месяцы реабилитации могли бы навсегда закрыть ему небо. Ему даже предписали летать только на «кукурузнике», но Гуляев продолжал писать рапорты и добился повторной комиссии. Весной 1945 года он вернулся за штурвал Ил-2 — и снова начал «работу» по уничтожению живой силы и техники врага.

Герой, который не просил наград

Несмотря на выдающийся результат — 60 боевых вылетов, уничтоженные эшелоны, колонны техники, десятки солдат противника — Гуляев долго оставался без официальных наград.

Ему повезло меньше, чем другим — свидетелей часто не находилось, а командиры порой просто не успевали оформлять представления к наградам. Его первый орден Красного Знамени он получил уже после ранения. Второй — весной 1945-го, за серию успешных атак на подступах к Кёнигсбергу.

Парад Победы и новая жизнь

Гуляев завершил войну в звании героя, хотя никогда себя таким не называл. В награду за личное мужество он был включён в число участников Парада Победы 24 июня 1945 года.

На актёрскую тропу он встал не по зову мечты, а потому что вынужден был оставить небо — военные травмы не позволяли летать, как раньше. Ушел из жизни артист тихо, как и подобает солдату.