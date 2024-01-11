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Необычные шоколадные конфеты к чаю из банки сгущенки: приготовите за 10 минут

Необычные шоколадные конфеты к чаю из банки сгущенки: приготовите за 10 минут
Как приготовить десерт к чаю из сгущенки

Моментально сметут со стола.

Если к вам домой внезапно нагрянули гости, не спешите бежать в магазин за конфетами или тортиком. Накормить их можно необычным десертом, который легко сделать из одной банки сгущенного молока.

Вам понадобятся:

  • сгущенка — 1 банка,
  • какао — 3 ст. л.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • печенье — 400 г,
  • толченые орехи — для обсыпки.

Печенье необходимо измельчить в блендере и смешать со всеми остальными ингредиентами. В итоге должна получиться пластичная масса, из которой нужно сформировать колбаску.

Необычные шоколадные конфеты к чаю из банки сгущенки: приготовите за 10 минут - image 1

Ее следует разрезать на небольшие кусочки толщиной около двух сантиметров, придать им форму шайб и обсыпать орехами, сказано в Дзен-канале «Легкий рецепт». Чтобы лакомство немного застыло, можно ненадолго убрать его в холодильник.

Необычные шоколадные конфеты к чаю из банки сгущенки: приготовите за 10 минут - image 2

Источник фото: Дзен-канал «Легкий рецепт»

Источник фото: freepik

Общество Рецепты Кулинария
11 января 2024 09:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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