Необычные шоколадные конфеты к чаю из банки сгущенки: приготовите за 10 минут

Если к вам домой внезапно нагрянули гости, не спешите бежать в магазин за конфетами или тортиком. Накормить их можно необычным десертом, который легко сделать из одной банки сгущенного молока.
Вам понадобятся:
- сгущенка — 1 банка,
- какао — 3 ст. л.,
- сливочное масло — 50 г,
- печенье — 400 г,
- толченые орехи — для обсыпки.
Печенье необходимо измельчить в блендере и смешать со всеми остальными ингредиентами. В итоге должна получиться пластичная масса, из которой нужно сформировать колбаску.
Ее следует разрезать на небольшие кусочки толщиной около двух сантиметров, придать им форму шайб и обсыпать орехами, сказано в Дзен-канале «Легкий рецепт». Чтобы лакомство немного застыло, можно ненадолго убрать его в холодильник.
Источник фото: Дзен-канал «Легкий рецепт»
Источник фото: freepik