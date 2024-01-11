Необычные шоколадные конфеты к чаю из банки сгущенки: приготовите за 10 минут

Если к вам домой внезапно нагрянули гости, не спешите бежать в магазин за конфетами или тортиком. Накормить их можно необычным десертом, который легко сделать из одной банки сгущенного молока.

Вам понадобятся:

сгущенка — 1 банка,

какао — 3 ст. л.,

сливочное масло — 50 г,

печенье — 400 г,

толченые орехи — для обсыпки.

Печенье необходимо измельчить в блендере и смешать со всеми остальными ингредиентами. В итоге должна получиться пластичная масса, из которой нужно сформировать колбаску.

Ее следует разрезать на небольшие кусочки толщиной около двух сантиметров, придать им форму шайб и обсыпать орехами, сказано в Дзен-канале «Легкий рецепт». Чтобы лакомство немного застыло, можно ненадолго убрать его в холодильник.

Источник фото: Дзен-канал «Легкий рецепт»

Источник фото: freepik