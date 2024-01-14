Неприятных последствий не будет: вот сколько сахара в день можно давать детям

Многие родители напрасно лишают своего ребенка удовольствия полакомиться сладкими продуктами. Неприятных последствий для здоровья не будет, если соблюдать суточную норму. Тогда все останутся довольны.

Нужно учитывать не только, сколько кубиков чадо кладет в чай, но и другие приемы пищи. В классический пломбир, например, добавляют целых четыре ложки сахара. Ознакомиться с дозировкой всегда можно на этикетке. В целом достаточно просто запомнить конкретные цифры.

«Важно знать, что детям до двух лет лучше вообще не употреблять сахар, детям от четырех до шести лет можно не больше пяти кубиков в сутки, от семи до 10 лет — не больше шести, а если ребенку от 10 до 18 лет, то не рекомендуется употреблять больше семи», — поделилась с порталом РИАМО педиатр Марьям Сайфулина.

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