Ни одной иголки на ковре не останется: аптечное средство поможет быстро собрать опавшую с елки хвою

Многие ставят елку в двадцатых числах декабря. В итоге уже в середине января новогоднее дерево начинает осыпаться. Иголки разносятся по всей квартире. Особенно сложно убрать их с ковров: зачастую даже мощный пылесос с этим не всегда справляется.

Впрочем, есть лайфхак, который поможет быстро навести чистоту. Остатки хвои соберете без проблем.

Понадобится дезинфицирующее средство для рук. Им нужно побрызгать ковер и оставить на ночь.

Антисептик ослабит сцепление хвойного сока с ворсинками. В итоге утром вы легко уберете все уголки с помощью щетки. Кроме того, можно попробовать собрать их на клейкую сторону скотча, пишет портал Ab-cleaning.

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