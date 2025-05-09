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Никакого праздника: почему в СССР годами не отмечали День Победы

Опубликовано: 9 мая 2025 22:31
9 Мая
Никакого праздника: почему в СССР годами не отмечали День Победы
Фото: Городовой.ру

Люди собирались дома, но парадов и мероприятий не было.

Сегодня мы привыкли к парадам, салютам и всенародному празднику. Но был в истории СССР долгий период, когда День Победы официально не отмечался. С 1947 по 1965 год 9 мая был обычным рабочим днём.

Такое решение принял сам Сталин. Почему? Историки приводят несколько версий. Первая — политическая: фронтовики вернулись с войны с другим взглядом на жизнь и власть.

Это были люди, которые не боялись смерти, прошли ад и научились отвечать за себя. Вероятно, в них видели угрозу привычному порядку. Праздник, объединяющий таких людей, был нежелателен. Впрочем, большинство считает эту версию абсурдной.

Есть и другое объяснение. После четырёх лет тяжелейшей войны страна лежала в руинах. Люди были истощены — физически и морально. Восстановление требовало тишины и труда, а не шествий.

Даже 1 января долгое время было рабочим днём. Так что 9 мая надолго превратилось просто в дату в календаре — без маршей и поздравлений.

Только в 1965 году, при Леониде Брежневе, праздник вернули. Тогда же появился формат, знакомый нам сегодня: парад, чествование ветеранов, цветы и салют. Для нового руководства страны это стало частью политики памяти — и способом подчеркнуть преемственность власти.

Так что День Победы не всегда был главным днём мая. Но даже в те годы, когда его не отмечали официально, ветераны собирались, вспоминали, поднимали тосты. И хранили в себе ту самую Победу — без оркестров и плакатов.

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Автор:
Игорь Мустафин
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