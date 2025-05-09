Николаевский дворец в Петербурге не самый запоминающийся, но спасти экскурсию могут две вещи

Петербурженка, видавшая не один императорский интерьер, отправилась на экскурсию по Николаевскому дворцу — одному из самых незаметных дворцов города, расположенных вдали от музейного глянца.

В своём рассказе она призналась честно: восторга не случилось. Но два момента всё же спасли поездку — экскурсовод и... пироги.

Слишком рабочая атмосфера

Николаевский дворец и правда не шибко известен — ни тебе музейных залов, ни блеска царских будней. Сейчас в здании заседают профсоюзы, поэтому гулять там можно только в составе экскурсии, да и то — по ограниченному маршруту.

По отзывам, основная проблема — это ощущение, что ты не в историческом месте, а на экскурсии по коридорам ведомства. Скрипучий паркет, таблички на дверях, офисная атмосфера.

Интерьеры по большей части адаптированы под современные нужды: бальный зал больше напоминает зал торжеств в Доме культуры, а Белая парадная кажется слишком пустой.

Самое впечатляющее — лестница и экскурсовод

Но не всё потеряно. Впечатление произвела парадная лестница — та самая, ведущая в домовую церковь. И сама церковь, хоть и в строительных лесах, но с интересной историей.

А главное — экскурсовод. Женщина по имени Елена, по словам автора, «рассказывала с огоньком», выглядела празднично, была обаятельной и подготовленной. Она оживила поход, которому, казалось бы, уже ничто не поможет.

А потом принесли пироги

Кульминацией экскурсии стало чаепитие с пирогами прямо во дворце. Их готовили на местной кухне, и, как пошутила автор, «не знаю, вкусные ли они были на самом деле, но я была голодная — и они показались шикарными». Вот такой уютный финал у прогулки, которая сначала обещала быть пустой формальностью.

Если вы уже посмотрели все знаменитые дворцы и хотите добавить в коллекцию что-то редкое — Николаевский дворец можно рассматривать. Но стоит быть готовыми к рабочей атмосфере, скромному маршруту и больше ценить не стены, а живую подачу и маленькие приятности. В нашем случае — экскурсовод и пироги.