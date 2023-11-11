Никто и не заметит: вот как высушить постиранные деньги без последствий

Бумажные деньги нередко подвергаются испытаниям по чистой случайности. Проблем могут подкинуть дети, разлив напитков, а еще можно по невнимательности постирать спрятавшуюся в кармане «сотку». Выйти из ситуации без последствий легко.

Избежать деформации помогут два листа обычной бумаги. Положите между ними мокрую банкноту и прижмите сверху чем-то тяжелым. Высушить купюру можно и в книге, главное, чтобы был пресс. Если нет времени ждать, пока она вернется в прежний вид, можно пойти на крайние меры.

«Можно также посушить ее утюгом, но данный способ чреват тем, что вы можете просто сжечь деньги, поэтому если вы будете прибегать к помощи утюга, гладить следует только на деликатных режимах», — поделилась с порталом «Прайм» специалист ВТБ Наталия Мордасова.

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