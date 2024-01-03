Новогодние запасы мандаринов не пропадут даром: приготовьте десерт для всей семьи

При всей неистовой любви к мандаринам съесть все новогодние запасы можно и не успеть. Фрукты нужно поскорее использовать, чтобы они не сгнили со временем. Например, приготовить из них ароматный джем для утренних тостов и блинчиков.

Вам понадобятся:

мандарины — 1 кг,

сахар — 800 г,

лимон — 0,5 шт.

Очистите все мандарины, в том числе и от косточек. Засыпьте их сахаром и залейте соком лимона. Перемешайте и оставьте на час, чтобы выделился сок. Затем поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите смесь до кипения. Варите еще 20 минут, не забывая снимать пену.

Выключите плиту и взбейте мандариновую заготовку блендером до однородности. Далее продолжайте варить джем, пока он не станет густым. На это потратите около 50 минут. В конце разлейте лакомство по банкам и уберите в прохладное место. В любой момент сладкая добавка будет под рукой, передает портал RussianFood.

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