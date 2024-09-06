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Обманутая мошенниками жительница Ленобласти облила «зеленкой» сотрудницу банка

6 сентября 2024 17:30
Обманутая мошенниками жительница Ленобласти облила «зеленкой» сотрудницу банка
Обманутая мошенниками жительница Ленобласти облила «зеленкой» сотрудницу банка
Legion-media, пресс-служба

Пострадал ни в чем не виноватый человек.

В Кировском районе Ленинградской области местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, которые месяц манипулировали ею, а затем отправили «наказать» сотрудников банка.

Как сообщает 47news, 4 сентября в Кировске полиция задержала 52-летнюю женщину, которая облила сотрудницу банка антисептиком «зеленкой». Женщина признала свою вину и рассказала, что выполняла указания мошенников. Месяц назад ей позвонил неизвестный, утверждавший, что в банке произошла утечка данных и ее сбережения в опасности. Для их сохранности женщине предложили взять кредиты и оформить ячейки на имя «надежных людей».

Позже мошенники убедили ее, что сотрудники банка виновны в утечке данных и заслуживают наказания. Жертва выполнила указания и облила работницу банка «зеленкой».

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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Автор:
Ксения Беловицкая
Город МошенничествоФинансы
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