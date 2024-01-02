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Остатки холодца можно превратить в божественный ужин: понадобится только картофель

Остатки холодца можно превратить в божественный ужин: понадобится только картофель
Что приготовить из оставшегося после праздника холодца

Еще и добавки захочется.

В первую очередь после новогодней ночи домочадцы налегают на салаты, срок годности которых быстро подходит к концу. Оставшийся холодец тем временем бессмысленно простаивает в холодильнике, ожидая печальной участи. Хотя из него можно приготовить фантастический ужин.

Понадобится только начистить картофель и по желанию подготовить любые другие овощи. Их нужно потушить на сковороде, добавив почти в самом конце холодец. Божественное рагу сметут со стола за считаные минуты.

К слову, заливное также отлично подходит для супов. Вкус получится невероятно насыщенным. Особенно если речь идет о лагмане, который буквально заиграет новыми красками при добавлении холодца, передает портал «Выборг ТВ».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы Кулинария Праздники
2 января 2024 12:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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