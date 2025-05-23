От тротуара у Исаакиевского собора до набережной Фонтанки: как в России появились асфальтированные дороги

В середине XIX века улицы Санкт-Петербурга были настоящим испытанием для горожан. Дороги из булыжников скрипели под копытами лошадей, а после дождя превращались в грязное месиво, по которому было сложно пройти и еще сложнее проехать.

Шум, пыль и грязь сопровождали каждый шаг жителей города, делая прогулки и поездки настоящим неудобством. Но все изменилось с появлением нового, а для уже обыденного, покрытия — асфальта. Этот материал, показался петербуржцам неестественным, но мощения им дорог было неизбежно.

Первый асфальт в Петербурге

Летом 1838 года в Петербурге случилось событие, которое можно назвать настоящим прорывом в истории городского благоустройства — здесь впервые в России положили асфальт. Это был небольшой эксперимент: участок тротуара у Исаакиевского собора сначала выложили кирпичом, а затем залили смесью из природного битума, которую разогрели до жидкого состояния. Сверху посыпали гранитной крошкой и тщательно выровняли. По описаниям современников, поверхность напоминала по виду свежую икру — гладкую и блестящую.

Этот эксперимент оказался удачным — асфальт оказался прочным и удобным покрытием, которое не пускало грязь и значительно снижало шум от проезжающих экипажей. Но была одна проблема — высокая стоимость. Один квадратный метр асфальта обходился городу в 14 рублей, что по тем временам было очень дорого. Для сравнения, Гоголь, когда жил в Петербурге, платил за жилье 25 рублей в месяц.

Почему не везде заасфальтировали улицы?

Несмотря на все преимущества, внедрение асфальта шло медленно. Во-первых, технология была новой и дорогой. Во-вторых, асфальт тогда закупали за границей и доставка была сложной и затратной. В-третьих, горожане сначала с недоверием относились к новому покрытию — привыкшие к обычной брусчатке, они считали, что асфальт не выдержит суровых северных морозов, передает Деловой Петербург.

Новый участок

В 1839 году новое покрытие охватило уже более крупный участок — тротуары и часть дамбы у Тучкова моста, площадь около 210 квадратных метров укрылась асфальтом. Этот участок стал настоящим «полигоном» для испытания нового покрытия.

Массовое использование

Массовое же асфальтирование улиц Петербурга началось лишь в 1870-х годах. К этому времени инженер Иван Федорович Буттац разработал более экономичные смеси и технологии производства асфальта. В 1872 году он построил первый в России асфальтовый завод недалеко от Сызрани, что позволило снизить стоимость и увеличить производство.

Одним из первых крупных объектов стала набережная Фонтанки между Пантелеймоновским и Симеоновским мостами — сегодня это улицы Белинского и Пантелеймоновская. Этот участок стал первой заасфальтированной набережной в России.

В итоге прогулки и поездки на экипажах в Петербурге стали комфортнее, исчезла проблема грязи и пыли. Постепенно асфальт вытеснил булыжник и деревянные мостовые, став стандартом для городских улиц.

Тем не менее, брусчатка сохранилась на некоторых исторических участках, напоминая о прошлом. Сегодня асфальт — это привычное и незаметное повседневное покрытие, но именно в Петербурге началась его история в России.