Отдых на Канарских островах в 2024 году: лучшие курорты, пляжи, цены и развлечения

Канарские острова – это архипелаг, расположенный в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки. Этот райский уголок славится своим мягким климатом, потрясающими пейзажами и богатой культурой. Здесь каждый найдет что-то для себя: от живописных пляжей и вулканических ландшафтов до уникальных природных заповедников и колоритных городков. Канары предлагают незабываемый отдых и множество впечатлений для всех путешественников.

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Канарские острова славятся своим мягким климатом, который позволяет наслаждаться теплом и солнцем круглый год без изнуряющей жары. Их великолепные пляжи омываются теплыми водами Атлантики, создавая идеальные условия для отдыха. Здесь царит комфортная и безмятежная атмосфера, дополняемая духом Испании с ее традиционным гостеприимством, изысканной кухней и праздничной атмосферой. Лучшие курорты Канарских островов предлагают разнообразные варианты отдыха, от спокойного до активного.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Курорт Плайя де Лас Америкас

1. Лас Америкас

На Тенерифе расположился популярнейший курорт Плайя де Лас Америкас, или "Пляж Америки". Это современный туристический город с восемью прекрасно оборудованными пляжами, защищенными каменными дамбами. Здесь можно безопасно купаться и отправляться на морские экскурсии из местного порта. Рестораны курорта предлагают интернациональную кухню, а многие заведения и магазины имеют русскоговорящий персонал.

2. Маспаломас

Главный курорт Гран-Канарии, Маспаломас, известен своими уникальными дюнами с золотистым песком, напоминающими пустыню. Это комфортное и респектабельное место для семейного отдыха, где можно наслаждаться зеленым оазисом Кампо де Гольф с пресноводным водоемом и редкими птицами. Здесь также есть поле для гольфа и велосипедные дорожки.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Курорт Солана Маторраль

3. Солана Маторраль

Курорт Солана Маторраль на Фуэртевентуре простирается вдоль одноименного пляжа и примыкает к заповедной зоне соляных степей Хандии. Это место идеально подходит для отдыха с детьми и имеет удобства для людей с ограниченными возможностями. Здесь можно найти множество гостиниц, кафе и магазинов, а также променад и велосипедные дорожки.

4. Плайя Бланка

Плайя Бланка на Лансароте – это современный туристический город, расположенный на месте старинного рыбацкого поселка. Широкие пляжи с мягким желтым песком и красивый яхт-порт привлекают множество туристов. В порту работают рестораны, магазины и рынок, а также картинная галерея. С Фуэртевентурой курорт связывает паромное сообщение.

5. Коста Адехе

Коста Адехе на Тенерифе считается одним из самых престижных курортов. Пляжи здесь покрыты вулканическим черным и серым песком, а чистейшая вода идеально подходит для дайвинга. В порту Пуэрто Колон можно отправиться на морские экскурсии. Курорт предлагает множество развлечений, включая тематические парки, аквапарки, теннисные корты, гольф-поле, серфинг и парашютный спорт.

6. Корралехо

Корралехо на Фуэртевентуре из рыбацкой деревни превратился в оживленный туристический городок. Прекрасные пляжи и устойчивые ветра делают это место идеальным для кайтинга и серфинга. Здесь находится заповедник песчаных дюн и лагуна Ла Чарка, где обитают редкие птицы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Курорт Пуэрто Рико, Гран-Канария

7. Пуэрто Рико

Пуэрто Рико на Гран-Канарии – второй по значимости курорт острова. Он построен на каменных склонах и окружает уютную бухту. Курорт славится водными развлечениями: катание на гидроциклах, водных лыжах, дайвинг, парусные прогулки и спортивная рыбалка.

8. Пуэрто-де-Наос

Пуэрто-де-Наос на Ла-Пальме – уютный курорт с удивительно стабильной погодой. Здесь можно купаться практически круглый год. Пляжи покрыты вулканическим черным песком, а вдоль них тянется променад с пальмовыми аллеями. Курорт предлагает разнообразные активные развлечения, включая скалолазание и каньонинг.

9. Валье Гран Рей

Валье Гран Рей на Ла Гомере – это более десятка отелей, превосходные галечные и песчаные пляжи. Курорт расположен в живописной долине, окруженной базальтовыми скалами. Это уникальный центр альтернативного туризма с важнейшими природными памятниками.

10. Тамадусте

Тамадусте на Эль Йерро – это небольшой прибрежный поселок с белоснежными домиками и уютной бухтой. Пляж покрыт вулканическим песком и черной галькой, а вода здесь кристально чистая. Бухта безопасна для купания и идеальна для спокойного отдыха.

Тенерифе, вулканический остров, славится своими уникальными пляжами. Большинство пляжей здесь покрыты черным песком, однако можно найти и пляжи с белым песком. Вот список из 10 лучших мест Тенерифе, которые стоит посетить.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плайя-дель-Дуке

1. Плайя-дель-Дуке

Плайя-дель-Дуке – это роскошный пляж на юге Тенерифе с бирюзовой водой. Он находится в престижном районе и привлекает туристов своей красотой и удобствами.

2. Плайя-де-Торвискас

Плайя-де-Торвискас – пляж с белым песком в Коста-Адехе. Это популярное место для отдыха после морских экскурсий и наблюдения за китами.

3. Плайя-де-Лос Кристианос

Плайя-де-Лос Кристианос, также известный как Лас-Вистас, – один из самых известных пляжей на острове. Здесь можно заняться каякингом и дайвингом.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плайя Диего Эрнандес

4. Плайя Диего Эрнандес

Плайя Диего Эрнандес, известный как хиппи-пляж, – уникальное место, где можно увидеть пещеры, в которых раньше жили люди. Это тихий и уединенный пляж.

5. Плайя-де-Абама

Плайя-де-Абама – скрытая жемчужина у подножия скалы, частично принадлежащая отелю The Ritz-Carlton, Abama. Пляж с белым песком и кристально чистой водой.

6. Плайя-де-Лас-Тереситас

Плайя-де-Лас-Тереситас – самый известный пляж на севере Тенерифе. Это просторный пляж с белым песком, популярный среди местных жителей и туристов.

7. Плайя-де-Ла-Техита

Плайя-де-Ла-Техита – пляж с белым песком в Эль-Медано. Он идеален для кайтсерфинга и виндсерфинга из-за ветров и приливов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плайя-де-Лос-Гигантес

8. Плайя-де-Лос-Гигантес

Плайя-де-Лос-Гигантес – пляж с черным песком под величественными скалами Los Gigantes. Это идеальное место для любования природными красотами.

9. Плайя Жардин в Пуэрто-де-ла-Крус

Плайя Жардин – городской пляж с черным песком на севере Тенерифе. Недалеко находится Пласа-дель-Чарко, идеальное место для отдыха и питания.

10. Плайя-де-Бенихо

Плайя-де-Бенихо – уединенный пляж с черным песком на севере острова, рядом с сельским парком Анага. Лучшее время для посещения – отлив.

7 лучших пляжей с белым песком на Тенерифе

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плайя-дель-Дуке

Плайя-дель-Дуке

Пляж с бирюзовой водой в роскошном районе Тенерифе.

Плайя-де-Торвискас

Райский уголок с белым песком в Коста-Адехе, популярный среди туристов.

Плайя-де-Лос Кристианос

Известный пляж Лас-Вистас, идеальный для каякинга и дайвинга.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плайя-де-Лос Кристианос

Плайя Диего Эрнандес

Уединенный хиппи-пляж с уникальными пещерами.

Плайя-де-Абама

Частично принадлежащий отелю пляж с белым песком и чистой водой.

Плайя-де-Лас-Тереситас

Просторный белый песчаный пляж на севере Тенерифе.

Плайя-де-Ла-Техита

Пляж с белым песком в Эль-Медано, идеальный для водных видов спорта.

3 лучших пляжа с черным песком на Тенерифе

Плайя-де-Лос-Гигантес

Пляж под великолепными скалами Los Gigantes, идеальный для любования природой.

Плайя Жардин

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Плайя Жардин

Городской пляж с черным песком в Пуэрто-де-ла-Крус, рядом с Пласа-дель-Чарко.

Плайя-де-Бенихо

Очаровательный пляж с черным песком на севере острова, рядом с парком Анага.

Тенерифе славится своей разнообразной кухней, которая представляет собой изысканную смесь испанских, итальянских, португальских, французских и североафриканских кулинарных традиций. Еда на Канарских островах уникальна и разнообразна. Вот что обязательно стоит попробовать на Тенерифе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Вьеха

Рыбные блюда

На Тенерифе обязательно попробуйте блюда из рыбы. Особой популярностью пользуются вьеха, сом, марлин, дикая дорада и крупный тунец. Рыбу здесь готовят разными способами – жарят, варят и подают с разнообразными соусами, такими как красный мохо рохо, зеленый мохо верде и чесночный алиоли. Учтите, что рыба на Тенерифе стоит дороже, чем мясо, например, говядина или свинина.

Мясные деликатесы

Любителям мясных блюд стоит попробовать тушеного кролика, свиные колбаски чоризо и жареную козлятину карне де кабра. Эти блюда представляют собой настоящие деликатесы местной кухни и порадуют любого гурмана.

Десерты

Сладкоежкам на Тенерифе тоже найдется, что попробовать. Особо стоит отметить пальмовый мед, фиговое варенье, жареные канарские бананы, плоды кактуса опунция и традиционный десерт франгойо.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Тенерифе

Цены на еду в кафе и ресторанах Тенерифе в 2024 году

На Тенерифе налог с продаж составляет всего 5%, что делает цены на еду и алкогольные напитки относительно низкими по сравнению с остальной частью Испании.

Завтраки

Местные жители предпочитают завтракать кофе с булочкой за 2-2,5€. Популярностью пользуется британский завтрак, включающий апельсиновый сок, кофе, яйца, бекон, помидоры, салат и тосты с джемом, который стоит около 3€. Норвежский завтрак, самый дорогой, стоит 9€ и включает апельсиновый сок, яйца, копченую колбасу или лосось, хлеб, круассан, джем и кофе.

Обеды и ужины

Средний чек в бюджетном ресторане составляет 8-20€ на человека. Бизнес-ланчи, предлагаемые с 12:00 до 16:00, стоят 7-12€ и включают салат или закуску, основное блюдо и напиток.

Паэлья с морепродуктами — 7€

Пицца — 6€

Паста — 6,5€

Большая тарелка морепродуктов — 12€

Блюдо из осьминога — 6-20€

Шашлык из королевских креветок — 19€

Стейк из средиземноморской акулы — 23€

Бокал сангрии — 2,5€

Цены на напитки на Тенерифе

Местные жители любят кофе, особенно баракито — кофе со сгущенным молоком, ликером и корицей. Это отличный энергетический коктейль на утро. Большую часть алкоголя завозят с континента, но местные вина, например, "Мальвазия", тоже популярны и недороги.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Супермаркет Тенерифе

На острове работают магазины всех популярных продуктовых сетей, таких как Lidl, Makro, Dia, Carrefour и другие. Цены на продукты чуть выше, чем на материке, из-за транспортных расходов.

Хлеб — 0,4€

Молоко, 1 л — 0,65€

Хамон, 100 г — от 1€

Вареная колбаса, 100 г — от 0,85€

Бекон, 100 г – 1,85€

Копченая колбаса, 100 г — 2€

Яйца, 10 шт. — 1,5€

Куриное филе, 1 кг — 5€

Салака, 1 кг — 2,25€

Дорадо, 1 кг — 6,9€

Морской окунь, 1 кг — от 5,1€

Хурма, 1 кг — 2€

Груши, 1 кг — 2,25€

Яблоки, 1 кг — 1,6€

Апельсины, 1 кг — 1,7€

Бананы, 1 кг — 1,2€

Киви, 1 кг — 2€

Огурцы, 1 кг — 1,1€

Помидоры, 1 кг — 1€

Питьевая вода, 1,5 л — 0,25€

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Фастфуд Тенерифе

Канарский фастфуд

На Тенерифе представлены как международные сети быстрого питания, такие как McDonald's, KFC, Subway, Little Italy и Telepizza, так и традиционные испанские уличные закуски. Местные жители предпочитают чуррос, яблоки в карамели, жареные каштаны и обжаренный миндаль. Попробуйте пинчос и тапас — аппетитные бутерброды и закуски, которые можно найти в каждом кафе.

Цены на популярный фастфуд в 2024 году:

Сыр на гриле — 8€

Тапас — 5€

Пинчос — 2€

Кебаб — 3€

Чашка капучино — 1,5€

Фруктовый фреш — 1,5€

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан Тенерифе

Полезные советы

В ресторанах Тенерифе гибкий подход к дресс-коду. В заведениях на первой линии от моря допустимо находиться в пляжной одежде, однако в более престижные рестораны в купальниках и шортах вход запрещен.

Рестораны на Тенерифе следуют определенным традициям в подаче еды. Завтраки предлагают с 9 утра до полудня, обеды с 13:00 до 15:00, а ужины с 21:00 до 23:00.

Чаевые на Тенерифе не обязательны, но 10% от счета за хорошее обслуживание всегда приветствуются.

Тенерифе – это прекрасный остров с множеством мест, которые стоит посетить. В этом путеводителе мы собрали лучшие развлечения на Тенерифе: от наблюдения за звездами в Национальном парке Тейде до отдыха на лучших пляжах острова и захватывающих приключений. Тенерифе – это место с невероятной природной красотой, интересными развлечениями и культурными событиями, подходящее для всех предпочтений.

На юге Тенерифе сосредоточено множество развлечений, ведь это самый туристический район острова. Здесь можно найти практически все, что может понадобиться туристу. Но не забудьте посетить и другие уголки острова, чтобы получить полноценные впечатления.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сельский парк Анага

Сельский парк Анага

Если вы любите пешие прогулки, обязательно посетите сельский парк Анага на севере Тенерифе. Это словно прогулка по сказке: густые зеленые леса, очаровательные деревушки и невероятные виды на побережье. Анага идеально подходит для знакомства с разнообразием и красотой Тенерифе.

Природные бассейны Гарачико

Для уникального купания отправляйтесь в природные бассейны Гарачико. Эти лавовые бассейны окружены вулканическими пейзажами, создавая неповторимую атмосферу. Очаровательная деревня Гарачико добавит нотку приключений в ваше путешествие.

Маска

Маска – обязательное место для посещения для любителей приключений. Спрятанная в долине между горами Тено, эта деревня с террасами и типичными канарскими домами позволяет окунуться в историю острова.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Икод-де-лос-Винос

Икод-де-лос-Винос

Икод-де-лос-Винос – красивый исторический городок, известный своим древним Драконовым деревом, которому более 1000 лет. Прогуляйтесь по центру города, насладитесь местной кухней и окунитесь в мир культуры.

Лос-Гигантес

Лос-Гигантес известен своими массивными скалами, поднимающимися прямо из моря. Лучший способ увидеть эти величественные скалы – отправиться на морскую экскурсию для наблюдения за китами. В этом районе также есть отличные пляжи и места для прогулок.

Активный отдых на Тенерифе

На Тенерифе есть множество активных развлечений, которые нельзя пропустить.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Национальный парк Тейде

Наблюдение за звездами на Тейде

Тенерифе славится своим чистым небом. Национальный парк Тейде, сертифицированный заповедник звездного света, – идеальное место для наблюдения за звездами. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы увидеть Вселенную с помощью мощных телескопов.

Морские экскурсии с наблюдением за китами

Прогулка на катере для наблюдения за китами – обязательный пункт программы на Тенерифе. Воды вокруг острова являются комфортной средой обитания для китов и дельфинов круглый год.

Джет-сафари

Если хотите добавить адреналина в свое путешествие, отправляйтесь на сафари на гидроциклах. Эти экскурсии позволяют исследовать побережье Тенерифе с моря и увидеть морских обитателей.

На Тенерифе есть множество развлечений для семей. Вот некоторые из них.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сиам Парк

Тематические парки

Сиам Парк – один из лучших аквапарков в мире, а Лоро Парк – рай для любителей дикой природы. Оба парка идеально подходят для семейного отдыха.

Серфинг и каякинг

Поймайте волны на Тенерифе! Множество школ серфинга и аренда снаряжения помогут вам освоить этот вид спорта. Каякинг также станет отличным семейным развлечением.

Тенерифе – популярное направление для молодежи, ищущей захватывающий и запоминающийся отдых.

Вечеринки на Veronicas Strip

Veronicas Strip в Плайя-де-лас-Америкас – это знаменитая полоса баров и клубов. Оживленная атмосфера и нескончаемое веселье делают это место идеальным для ночной жизни.

Водные виды спорта

Серфинг, парасейлинг, подводное плавание с черепахами – это лишь некоторые из популярных водных развлечений на Тенерифе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Параплан над Тенерифе

Парапланеризм

Представьте, что вы летите высоко над Тенерифе, наблюдая за его пейзажами с высоты. Парапланеризм – это незабываемое приключение, доступное круглый год.

Багги и квадроциклы

Экскурсии на багги и квадроциклах – захватывающий способ исследовать остров. Эти туры предлагают увлекательные маршруты и незабываемые впечатления.

Тенерифе предлагает множество развлечений для всех: от семейного отдыха до экстремальных приключений. Независимо от ваших предпочтений, здесь вы найдете что-то по душе. Ваше путешествие на Тенерифе будет наполнено яркими впечатлениями и незабываемыми воспоминаниями.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru