Правда ли, что «Чижик-пыжик» кутил на Фонтанке: раскрываем тайну петербургского символа

«Чижик-Пыжик» – известная петербургская песенка и популярный городской символ. Однако, мало кто знает, откуда он на самом дела появился. Заглянем поглубже в историю?

История возникновения символа «Чижик-Пыжик» связана не с птицей, а со студентами Императорского училища правоведения, располагавшегося на Фонтанке. Как же веселая песенка и образ стали неотъемлемой частью петербургской культуры.

Форма чижа и студенческое прозвище: Как появились "Чижики-Пыжики"

В Императорском училище правоведения существовала строгая форма для студентов. Она включала черный пиджак и брюки, однако отличалась разноцветной окантовкой воротника и манжет.

Зелено-желтое сочетание цветов напоминало окрас чижа – небольшой певчей птицы. Это сходство не осталось незамеченным в народе. Студентов училища стали называть "Чижиками".

Прозвище "Пыжики", по одной из версий, возникло из-за особых шапок учащихся, по другой – из-за их подчеркнуто демонстративной выправки, которая воспринималась как напыщенность. Слово "пыжиться" сократилось до "пыжика", закрепив за студентами двойное прозвище "Чижики-Пыжики".

Тайный кабак и студенческие посиделки: Место, где "Чижик-Пыжик" "водочку пил"

Неподалеку от училища, в полуподвальном помещении, находилось питейное заведение, которое пользовалось популярностью у студентов.

Посещение кабака было тайным, в обход внимания воспитателей. Считается, что именно в этой атмосфере возникла знаменитая песенка: "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил".

Песенка и памятник: Современное воплощение "Чижика-Пыжика"

Песенка о "Чижике-Пыжике" стала частью городского фольклора. В 1994 году был установлен памятник, посвященный этому образу. Идея создания принадлежит Резо Габриадзе. Небольшая скульптура птички, весом всего 5 кг, быстро приобрела популярность среди жителей и гостей города.

С памятником связана примета: считается, что если брошенная монетка останется на птичке или постаменте, загаданное желание исполнится. Это привлекает к памятнику множество людей, стремящихся испытать удачу.

Таким образом, "Чижик-Пыжик" – не просто детская песенка или образ птицы. Это символ, связанный с историей петербургского студенчества, с его традициями и городскими легендами.

Посещая Фонтанку, и увидев маленькую бронзовую птичку, вспомните историю о студентах-юристах, их униформе, тайном кабачке и песенке, ставшей неотъемлемой частью культурного ландшафта Петербурга.