Это не ошибка: 5 слов, написание которых удивит

В русском языке есть множество слов, написание которых может вызвать сомнения даже у самых грамотных людей. Например, есть подборка из пяти слов, в которых ошибаются чаще всего.

Адоптация: редкий термин, а не опечатка

Еще одно слово-проверка на внимательность постоянных читателей. Ошибки здесь нет. Слово пишется именно так. Многие сразу же подумают об ошибке и напишут «адаптация», но это другое слово.

В медицине адоптация — стойкое приживление чужеродных тканей при трансплантации. А в области права — принятие малолетних и несовершеннолетних в семью с правами родных детей. Так что в определенных контекстах слово «адоптация» вполне уместно и грамотно.

Баклажанный или баклажановый: любой вариант

Как пишет Телеграм-канал «Беречь речь», на банках пишут «баклажанная» и «баклажановая», а если сомневаются, то ограничиваются «икрой из баклажанов». Оба слова равноправны и имеют все основания характеризовать не только продукт, но и цвет. Так что можно смело использовать любой вариант, не боясь ошибиться.

Брезгать: инфинитив, который забывают

Слово «брезгать». Именно в форме инфинитива. Обычно его употребляют, спрягая по лицам: «она брезгует», «я брезгую» и т. д. А в начальной форме, как правило, говорят «брезговать». Хотя «брезгать» — глагол несовершенного вида, который тоже имеет право на жизнь. Не надо брезгать его использовать.

Этот пример показывает, как редкое употребление слова в определенной форме может создать впечатление ошибки.

Конъектура: не путать с конъюнктурой

Нет, это не опечатка и не грубая ошибка в слове «конъюнктура». «Конъектура» — самостоятельный термин. Так называют исправление или восстановление испорченного или не поддающегося прочтению текста на основании историко-лингвистических и палеографических данных.

Это слово часто встречается в научных текстах, но редко в повседневной речи.

Конъектура — важный метод в исторической лингвистике и текстологии. Он позволяет восстановить утраченные части текстов и лучше понять их смысл. Этот процесс требует глубоких знаний и опыта.

В церквах и в церквях: нормативные варианты склонения

Наверняка многие слышали такую форму произношения, но доводилось ли ее писать? У существительного «церковь» во множественном числе необычное склонение. Одновременно с привычным написанием «церквями», «церквям» и «церквях» в нем уживаются формы «церквами», «церквам» и «церквах». И все варианты соответствуют норме.

Это — пример вариативности в русском языке, когда несколько форм слова считаются правильными.

Необычное склонение слова «церковь» во множественном числе — это результат исторических изменений в языке. Формы «церквами», «церквам» и «церквах» сохранились с древнерусского периода и продолжают использоваться наряду с более современными формами.