Парадный въезд и передовая во время войны: место в Петербурге, где город сливается с природой

Парк Александрино — один из самых крупных и старинных зеленых уголков Санкт-Петербурга. Это настоящий островок природы среди городской суеты, но при этом имеет богатую историю, которая уходит корнями в XVIII век и соединяется с современностью.

История парка и усадьбы

В начале XVIII века вдоль Петергофской дороги, которая в те времена была парадным въездом в столицу, начали появляться загородные усадьбы.

Земли на этом участке Петр I раздавал своим приближенным. Первой владелицей территории, где сейчас находится парк Александрино, была младшая сестра Петра I. Однако она не особо занималась обустройством имения, и после ее смерти участок несколько раз менял владельцев.

В середине XIX века территория была выкуплена графом Александром Дмитриевичем Шереметевым, в честь которого парк и получил свое название. Именно при Шереметевых усадьба получила пейзажный парк в европейском стиле, пишет Гид по Петербургу.

Революция и война

Главным зданием парка была так называемая Чернышева дача или «Ульянка», как ее сейчас называют. После революции 1917 года усадьба превратилась в коммунальные квартиры, где роскошные залы и комнаты разделили на маленькие комнаты, а в парадном зале даже держали домашний скот.

Во время Великой Отечественной войны парк оказался на первой линии обороны Ленинграда. Он сильно пострадал: усадьба была разрушена, а реликтовая дубовая роща почти полностью погибла. После войны здание усадьбы частично восстановили, но исторический интерьер был утрачен. В парке сохранились мемориалы, посвященные защитникам Ленинграда.

Природа и современное состояние

Сегодня Александрино — это в первую очередь природный лесопарк с разнообразием деревьев: дубы, липы, лиственницы, а также каскад прудов, где можно увидеть уток и белок. Однако территория находится под постоянной угрозой уплотнительной застройки, так как новые жилые дома постепенно «наступают» на зеленые территории.

Где находится

Парк расположен в Кировском районе Петербурга. Недалеко расположен памятник Виктору Цою и место выбрано неслучайно, так как певец жил рядом, на проспекте Ветеранов, и часто гулял здесь с сыном.